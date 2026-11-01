Alvini esulta per il Frosinone ma pensa già alla salvezza

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Il Frosinone ha conquistato una vittoria importantissima contro il Torino, ma l'allenatore Massimiliano Alvini mantiene la concentrazione sull'obiettivo principale: la salvezza. Dopo il successo, il tecnico ha commentato: "Ho abbracciato la squadra dopo una vittoria così difficile, ma l'obiettivo resta la salvezza. Il successo di oggi è bellissimo, uscire da una settimana con sette punti è fondamentale".

Un momento positivo

La squadra giallazzurra ha ottenuto sette punti in una settimana, pareggiando a Bergamo e vincendo in casa contro Lecce e Torino. Nonostante la classifica positiva, Alvini non si sbilancia: "La classifica è positiva, ma lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo. Necessarie idee forze e lavoro, da trasferire in campo".

La difficoltà di godersi il momento

Il tecnico ha spiegato quanto sia complicato, per un allenatore, abbandonarsi completamente all'entusiasmo: "Non so se l'allenatore riesce a godersi questa situazione. Sei felice per lo staff, i giocatori, la società e il pubblico. Ma da allenatore fai fatica a staccare: sei felice, ma la guardia è sempre alta".

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Preoccupazione per Raimondo

L'unica nota stonata della giornata è l'infortunio alla caviglia di Raimondo. Le condizioni del giocatore destano apprensione e si attendono ulteriori accertamenti. Alvini ha dichiarato: "Siamo preoccupati per Raimondo, speriamo non sia nulla di grave. Facciamo gli scongiuri, per lui, per noi e per il calcio italiano".

Obiettivo salvezza

Il Frosinone può festeggiare un successo prezioso e una settimana da sette punti, ma Alvini guarda già avanti: la strada verso la salvezza resta la priorità e il lavoro quotidiano sarà fondamentale per raggiungere il traguardo.