Alvini esulta per il Frosinone ma pensa già alla salvezza
Il Frosinone ha conquistato una vittoria importantissima contro il Torino, ma l'allenatore Massimiliano Alvini mantiene la concentrazione sull'obiettivo principale: la salvezza. Dopo il successo, il tecnico ha commentato: "Ho abbracciato la squadra dopo una vittoria così difficile, ma l'obiettivo resta la salvezza. Il successo di oggi è bellissimo, uscire da una settimana con sette punti è fondamentale".
Un momento positivo
La squadra giallazzurra ha ottenuto sette punti in una settimana, pareggiando a Bergamo e vincendo in casa contro Lecce e Torino. Nonostante la classifica positiva, Alvini non si sbilancia: "La classifica è positiva, ma lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo. Necessarie idee forze e lavoro, da trasferire in campo".
La difficoltà di godersi il momento
Il tecnico ha spiegato quanto sia complicato, per un allenatore, abbandonarsi completamente all'entusiasmo: "Non so se l'allenatore riesce a godersi questa situazione. Sei felice per lo staff, i giocatori, la società e il pubblico. Ma da allenatore fai fatica a staccare: sei felice, ma la guardia è sempre alta".
Preoccupazione per Raimondo
L'unica nota stonata della giornata è l'infortunio alla caviglia di Raimondo. Le condizioni del giocatore destano apprensione e si attendono ulteriori accertamenti. Alvini ha dichiarato: "Siamo preoccupati per Raimondo, speriamo non sia nulla di grave. Facciamo gli scongiuri, per lui, per noi e per il calcio italiano".
Obiettivo salvezza
Il Frosinone può festeggiare un successo prezioso e una settimana da sette punti, ma Alvini guarda già avanti: la strada verso la salvezza resta la priorità e il lavoro quotidiano sarà fondamentale per raggiungere il traguardo.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.