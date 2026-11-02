“Finché giudice non ci separi”: la comicità brillante di Biagio Izzo al Festival d’Autunno

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Una commedia che racconta con ironia le fragilità dei rapporti umani, la forza dell’amicizia e la capacità di ricominciare. Giovedì 5 novembre, alle ore 21, il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro ospiterà Biagio Izzo in Finché giudice non ci separi, spettacolo diretto da Augusto Fornari, inserito nel programma della XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, con il sostegno della Regione Calabria - Calabria Straordinaria, risorse PAC 2014/20 – FUNT Eventi culturali di pregio.

«Da qualche anno il cartellone del Festival d’Autunno, dedica un appuntamento alla comicità, coinvolgendo le figure di spicco del genere - ha dichiarato la direttrice artistica - con l’intento di offrire al pubblico occasioni di incontro con linguaggi e forme di spettacolo differenti. In questo spettacolo, Biagio Izzo, sotto la regia di Augusto Fornari, riesce a andare oltre la risata e a raccontare con intelligenza anche i sentimenti, le fragilità e le contraddizioni della vita, per offrire un’occasione di riflessione, oltre che di divertimento. Con Finché giudice non ci separi abbiamo voluto dedicare spazio anche alla comicità, arricchendo ulteriormente la proposta del Festival e confermando la nostra attenzione verso un pubblico ampio e dai gusti diversi».

Quattro amici alle prese con una separazione

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Al centro della vicenda ci sono quattro amici: Mauro, Paolo, Roberto e Massimo. Quest’ultimo ha appena affrontato una separazione particolarmente dolorosa: la decisione del giudice lo lascia senza la casa e gran parte dei suoi beni, mentre gli impone un consistente assegno mensile. Travolto dalla disperazione, Massimo arriva a pensare al suicidio, ma gli amici riescono a scongiurare il pericolo e si stringono attorno a lui, decisi a non lasciarlo solo.

Per aiutarlo a ripartire, gli trovano un piccolo appartamento, ricavato da ciò che gli è rimasto della sua attività di libraio antiquario, e lo accompagnano nel difficile percorso verso una nuova normalità. Proprio quando la situazione sembra finalmente avviarsi verso una maggiore serenità, una vicina di casa particolarmente avvenente bussa alla sua porta, aprendo la strada a nuovi imprevisti.

Un cast d’eccezione per portare in scena la quotidianità

«Ciò che emerge, alla fine, è la purezza del rapporto fra i quattro: è questo il valore più importante da sottolineare, condito da qualche risata che non guasta mai». In scena, accanto a Biagio Izzo, ci saranno Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. «Il vero comico e mattatore è, però, Augusto Fornari»: il regista sarà sul palco in una partecipazione straordinaria, per interpretare il testo scritto assieme a Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli.

Una commedia tra ironia e riflessione

La recitazione punta sulla naturalezza e su una comicità che nasce dai rapporti tra i personaggi, senza ricorrere a effetti eccessivi. Ne viene fuori una tranche de vie nella quale è facile riconoscere situazioni, difficoltà e reazioni della quotidianità.

Con Finché giudice non ci separi, Biagio Izzo mette a nudo l’umanità dei personaggi, trattando con leggerezza, e mai superficialità, situazioni complesse e diffuse nelle quali è facile rivedere sé stessi o chi ci sta attorno.

I biglietti del Festival

Giuseppe Panella

I biglietti per assistere agli spettacoli sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro (di fronte al Teatro Politeama), su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne ( https://www.ticketone.it/event/biagio-izzo-finche-giudice-non-ci-separi-teatro-politeama-di-catanzaro-21892004/).

Per eventuali informazioni contattare il numero 351/7976071