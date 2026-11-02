Kimi Antonelli campione del mondo: l'omaggio delle stelle dello sport

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Il mondo dello sport si inchina a Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano che ha conquistato il titolo mondiale di Formula 1. Le congratulazioni arrivano da ogni angolo, a testimonianza dell'impresa straordinaria compiuta dal talento italiano.

Le parole di Jannik Sinner

Jannik Sinner, in un video pubblicato sui social, ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione: «Complimenti Kimi per quello che sei riuscito a fare, complimenti per il tuo titolo mondiale». Un messaggio semplice ma sentito, che sottolinea la stima tra due campioni dello sport italiano.

Valentino Rossi: un futuro da leggenda

Anche Valentino Rossi si è unito ai festeggiamenti, intervenendo in collegamento con Sky Sport. «Mi ha emozionato moltissimo, è stato un grande, è stato bellissimo seguirlo, è uno di quei momenti che ti ricordi dove sei», ha dichiarato il nove volte campione del mondo. Rossi non ha risparmiato elogi: «Ha fatto paura, ha fatto la differenza su tutti, impressionante quella fatta sul compagno di squadra. La Mercedes è stata la migliore auto ma non ha dominato... Tanto di questo campionato è merito suo». Il pesarese ha poi aggiunto: «Ho sentito parlare di lui anche grazie al nome Kimi che ricorda Kimi Raikkonen e ho cominciato a seguirlo anche sui kart. Può diventare uno dei piloti più forti della storia. Mi piace fare l'accostamento con me e mi piace fare il tifo per lui».

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Verstappen: talento precoce

Max Verstappen, vincitore del Gran Premio del Messico, ha commentato il titolo di Antonelli con parole di grande rispetto: «È incredibile, che stagione ha fatto, e farlo a un'età così giovane... Sono sicuro che sia una giornata molto emozionante per lui, e sono molto orgoglioso di lui». Il pilota olandese ha poi analizzato la sua gara: «Oggi è stata una giornata davvero frenetica. La partenza è stata decisiva, a mio parere, ho fatto un ottimo primo giro. Avevamo una buona strategia, credo che ci mancasse un po' di ritmo, ma siamo rimasti in gara. È stata dura, alla fine sudavo per riuscire a tenere Lewis dietro».

L'abbraccio di Bezzecchi

Infine, Marco Bezzecchi, pilota Aprilia in MotoGP, ha voluto dedicare un pensiero affettuoso all'amico Kimi: «Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti», ha scritto sui social, ricordando anche l'impresa di Monza. «È riuscito a sopportare tutta quella pressione con una tranquillità da vero campione», ha aggiunto.

Il trionfo di Antonelli ha scatenato una pioggia di complimenti da parte di campioni di diverse discipline, confermando la portata storica del suo successo. A soli 18 anni, il pilota italiano entra nell'olimpo della Formula 1, pronto a scrivere nuove pagine di storia.