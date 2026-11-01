Navigard e SafeDrive, quando entrano in funzione e quali multe si rischiano

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I nuovi sistemi di controllo stradale Navigard e SafeDrive puntano a migliorare la sicurezza sulle autostrade e sulle strade urbane. Possono supportare i controlli sulla velocità e individuare alcune condotte pericolose. Ecco da quando saranno utilizzati, dove si trovano e quali sanzioni prevede il Codice della strada.

Che cosa sono Navigard e SafeDrive

Navigard è una piattaforma tecnologica sviluppata per la rete autostradale. Integra radar, telecamere e sensori per monitorare il traffico, rilevare la velocità media o istantanea e aiutare le forze dell’ordine a individuare situazioni di rischio, come veicoli contromano o mezzi pesanti in corsie non consentite.

SafeDrive è un dispositivo di controllo stradale che può rilevare la velocità e acquisire immagini dell’abitacolo. È stato progettato anche per aiutare gli agenti a individuare l’uso del cellulare alla guida e il mancato uso delle cinture. Per queste due violazioni, tuttavia, le immagini non comportano automaticamente una multa: l’accertamento spetta agli agenti presenti sul posto.

Da quando parte Navigard

L’avvio di Navigard è previsto dal 2026, con una diffusione progressiva. Il programma indicato per la piattaforma prevede l’estensione alle tratte gestite da Autostrade per l’Italia entro il 2027. Non è quindi un sistema che viene acceso contemporaneamente su tutte le autostrade italiane.

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Dove sarà installato SafeDrive

SafeDrive è già stato utilizzato in alcuni Comuni e in progetti di sperimentazione. Tra le località indicate figurano Treviglio, Villanova di Camposampiero, Alessandria, Fossano e Figline Valdarno. È stata inoltre avviata una sperimentazione sulla strada FI-PI-LI, in Toscana. Le installazioni e le prove possono cambiare nel tempo: per conoscere i controlli attivi in una specifica zona è necessario fare riferimento alle comunicazioni degli enti locali.

Quanto costano le multe

L’importo dipende dall’infrazione contestata, non dal nome del dispositivo. Per eccesso di velocità, le sanzioni previste dal Codice della strada sono:

Superamento del limite Sanzione amministrativa Fino a 10 km/h da 42 a 173 euro Oltre 10 e fino a 40 km/h da 173 a 694 euro Oltre 40 e fino a 60 km/h da 543 a 2.170 euro, con possibile sospensione della patente Oltre 60 km/h da 845 a 3.382 euro, con sospensione della patente

Gli importi possono aumentare in caso di violazioni ripetute o quando ricorrono le condizioni previste dalla legge. ACI Gov

Per le altre violazioni:

Cellulare usato alla guida: da 250 a 1.000 euro ; sono previste anche la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. ACI Gov

da ; sono previste anche la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. ACI Gov Cintura di sicurezza non allacciata: da 83 a 332 euro. ACI Gov

SafeDrive può fare multe automatiche per cellulare e cintura?

No: per l’uso del telefono e il mancato uso della cintura, SafeDrive può aiutare a selezionare i veicoli da sottoporre a controllo, ma la violazione deve essere accertata dagli agenti. Il dispositivo può invece essere impiegato per il controllo della velocità secondo le autorizzazioni previste per quel sistema.