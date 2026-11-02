Lite condominiale a Tor Tre Teste svela un covo di droga: arrestato 34enne

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una banale lite tra vicini, scatenata dai rumori di un appartamento in ristrutturazione, si è trasformata in un'operazione antidroga nel quartiere Tor Tre Teste a Roma. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore e delle Volanti, intervenuti per una segnalazione di disturbo della quiete, hanno scoperto un vero e proprio covo di droga e tratto in arresto un trentaquattrenne di origini tedesche.

La segnalazione e l'intervento

La richiesta d'aiuto era arrivata all'112 NUE per una lite condominiale: un operaio impegnato nella ristrutturazione di un appartamento era stato minacciato da un vicino infastidito dai lavori. All'arrivo degli agenti, la situazione sembrava essersi calmata, ma il vero colpo di scena era dietro l'angolo.

La busta dal cielo

Mentre gli agenti stavano per concludere l'intervento, un altro operaio ha assistito alla caduta di una busta azzurra dal cielo. All'interno, oltre 150 dosi di cocaina e due panetti di hashish. La traiettoria ha immediatamente indicato la finestra della camera da letto del vicino protagonista della lite.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La perquisizione e il sequestro

Gli agenti hanno quindi perquisito l'appartamento, trovando una vera e propria dispensa dello spaccio distribuita tra le stanze. In cucina, il frigorifero conteneva scorte di cocaina, hashish e marijuana; in bagno altre dosi di cocaina, mentre un altro panetto di hashish era nel cestino. Non mancava nemmeno una cassa con oltre 5mila euro in contanti, provento dell'attività illecita. Complessivamente, è stato sequestrato circa un chilo di stupefacenti.

L'arresto e le indagini

Il trentaquattrenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria presso il tribunale di Piazzale Clodio. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, l'indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.