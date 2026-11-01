F1 Antonelli conquista il Mondiale in Messico Verstappen vince davanti a Hamilton
Il terzo posto consegna al pilota italiano della Mercedes il titolo mondiale 2026 mentre la Ferrari sale sul podio con Hamilton e Leclerc resta fuori dai primi tre
Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1 2026. Il pilota della Mercedes conquista il titolo con il terzo posto nel Gran Premio del Messico, al termine di una gara vinta da Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton. Una serata che unisce la lotta per il successo sul circuito di Città del Messico alla consacrazione iridata dell’italiano.
Per Antonelli il podio vale molto più di un piazzamento. È il risultato che chiude la corsa al campionato e trasforma l’appuntamento messicano nel momento decisivo della sua stagione.
Antonelli campione del mondo a venti anni
Il successo iridato di Andrea Kimi Antonelli assume un significato storico: a venti anni diventa il più giovane campione del mondo della Formula 1, superando il primato di Sebastian Vettel. Alla vigilia della gara, soltanto George Russell e Lewis Hamilton conservavano ancora una possibilità matematica di contendergli il titolo. Sky Sports
Il terzo posto permette al pilota Mercedes di completare la missione senza dover vincere il Gran Premio. Nella giornata più importante del suo percorso sportivo, Antonelli raccoglie il risultato necessario e porta a compimento la rincorsa al Mondiale.
Verstappen conquista il Gran Premio del Messico
La vittoria della corsa va a Max Verstappen, protagonista di un finale nel quale Hamilton mantiene aperta la pressione sul leader. L’olandese riesce però a conservare il comando fino alla bandiera a scacchi, lasciando al britannico della Ferrari la seconda posizione.
Il verdetto della gara e quello del campionato premiano così due protagonisti diversi: Verstappen vince in Messico, mentre Antonelli festeggia il traguardo più importante, la conquista del titolo piloti.
Hamilton secondo con la Ferrari Leclerc fuori dal podio
Per la Ferrari, il miglior risultato arriva con Lewis Hamilton, secondo all’arrivo. Il britannico conclude alle spalle della Red Bull vincitrice e davanti alla Mercedes del nuovo campione del mondo.
Charles Leclerc resta invece fuori dal podio. Nei passaggi conclusivi, il monegasco deve guardarsi anche dalla pressione delle vetture alle sue spalle, mentre le prime tre posizioni si consolidano.
Il podio del Gran Premio del Messico 2026
L’ordine dei primi tre al traguardo è:
- Max Verstappen, Red Bull
- Lewis Hamilton, Ferrari
- Kimi Antonelli, Mercedes
Il GP del Messico 2026 consegna dunque una vittoria a Verstappen e un titolo mondiale ad Antonelli. Per il giovane italiano, il terzo gradino del podio diventa il luogo della festa più grande.
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