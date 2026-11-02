Meteo 2 novembre, allerta arancione al Sud e piogge in tempo reale sul radar InfoOggi

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Meteo 2 novembre tra temporali e freddo al Centro Sud con allerta arancione in Puglia e Basilicata

Piogge intense e venti settentrionali segnano l’inizio della settimana mentre da martedì si profila una graduale attenuazione del maltempo

La settimana si apre con una fase di maltempo al Centro Sud, accompagnata da un calo delle temperature, venti sostenuti e nevicate sui rilievi appenninici. Le previsioni meteo di lunedì 2 novembre 2026 indicano le condizioni più instabili sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali, con particolare attenzione a Puglia e Basilicata.

Il passaggio di una depressione verso il Tirreno meridionale favorisce piogge e temporali, localmente intensi. Al Nord il quadro risulta generalmente più asciutto, soprattutto nei settori occidentali, pur in presenza di una ventilazione sostenuta.

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Per seguire il meteo in tempo reale, visita il radar meteo di InfoOggi e osserva l’evoluzione delle precipitazioni nella tua zona durante la giornata.

Allerta meteo del 2 novembre nelle regioni interessate

Per lunedì 2 novembre è prevista allerta arancione in Puglia e Basilicata. In Puglia riguarda il rischio temporali e quello idrogeologico nelle zone indicate dal bollettino; in Basilicata interessa il rischio idrogeologico.

È inoltre segnalata allerta gialla in Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia, con differenze territoriali e per tipologia di rischio. In Basilicata si aggiungono criticità gialle per temporali e rischio idraulico, mentre in Puglia il rischio idraulico giallo interessa i bacini del Lato e del Lenne.

I livelli si riferiscono alla giornata del 2 novembre e alle singole zone di allertamento: il colore indicato per una regione non implica necessariamente la stessa criticità su tutto il territorio.

Meteo lunedì 2 novembre con piogge più intense al Sud

Nord tra schiarite e venti sostenuti

La giornata inizia con possibili rovesci sulla Romagna, mentre sul resto del Settentrione prevalgono condizioni più asciutte. Il Nordovest beneficia delle schiarite più ampie; nel pomeriggio la nuvolosità tende ad aumentare sul Triveneto, senza precipitazioni significative.

Bora e Grecale mantengono una ventilazione sostenuta, con mari mossi o molto mossi. Le temperature massime previste si collocano intorno ai 14 gradi a Torino e Milano.

Centro con instabilità sul versante adriatico

Le precipitazioni interessano soprattutto Marche, Abruzzo e Molise, dove la nuvolosità rimane più compatta. Qualche pioggia può raggiungere anche parte del Lazio nel corso del pomeriggio, mentre la Toscana presenta maggiori possibilità di sole.

Sull’Appennino centrale sono possibili nevicate inizialmente intorno ai 1200 e 1300 metri, con quota variabile durante la giornata in funzione delle temperature e dell’intensità dei fenomeni.

Le massime indicate per Roma e Firenze sono prossime ai 14 gradi. La Sardegna resta più ai margini della fase perturbata principale, pur con condizioni ventose.

Sud con temporali tra Puglia e Basilicata

Il peggioramento coinvolge Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, con precipitazioni anche intense e fasi temporalesche. Tra pomeriggio e sera aumenta la possibilità di fenomeni persistenti tra Puglia e Basilicata, dove non si escludono nubifragi localizzati.

Sulle altre aree meridionali le piogge possono alternarsi a pause e temporanee schiarite. Sull’Appennino meridionale la neve è attesa a quote generalmente più elevate rispetto al settore centrale, indicativamente dai 1500 ai 1800 metri, con oscillazioni locali.

Le temperature massime previste raggiungono circa 13 gradi a Napoli, 15 a Bari e 16 a Palermo.

Calabria con piogge e attenzione sia allo Ionio sia al Tirreno

Il meteo in Calabria presenta una giornata instabile, con precipitazioni che possono interessare diversi settori della regione. Le indicazioni iniziali segnalano un coinvolgimento del versante tirrenico, ma la distribuzione dei fenomeni può cambiare con lo spostamento della depressione.

L’allerta gialla interessa le zone calabresi indicate nel bollettino sia sul versante ionico sia su quello tirrenico, per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. Il quadro richiede quindi attenzione anche dove le piogge dovessero risultare intermittenti.

Per monitorare la distribuzione delle precipitazioni su Catanzaro e sul resto della Calabria, è possibile consultare il radar meteo InfoOggi, affiancando l’osservazione in tempo reale alle previsioni e agli aggiornamenti ufficiali sulle allerte.

Venti forti e mari molto mossi accompagnano il calo termico

L’ingresso di aria più fredda dai quadranti nordorientali favorisce una diminuzione delle temperature, più evidente nelle aree interessate dalle precipitazioni. Grecale, Bora e Tramontana accentuano la sensazione di freddo, soprattutto lungo le coste e nelle zone esposte.

La ventilazione determina anche un aumento del moto ondoso, con mari molto mossi e tratti localmente agitati. L’intensità delle raffiche e le condizioni del mare possono variare sensibilmente tra i diversi bacini.

Martedì 3 novembre il maltempo tende ad attenuarsi

Nella giornata di martedì 3 novembre la depressione si sposta gradualmente verso la Grecia. Il miglioramento non sarà immediato ovunque: al mattino possono persistere piogge e temporali su Puglia e Basilicata, mentre Calabria e Sicilia tirrenica mantengono una residua instabilità.

Tra pomeriggio e sera è attesa un’attenuazione dei fenomeni, con schiarite progressivamente più ampie. Al Centro restano possibili piovaschi sul versante adriatico, soprattutto tra Marche e Molise.

Al Nord il tempo rimane in prevalenza asciutto, anche se non mancano annuvolamenti e qualche debole precipitazione locale. I venti settentrionali continuano a soffiare sostenuti su diversi settori.

Le massime tendono a recuperare, con valori indicativi di 19 gradi a Roma e Palermo, 18 a Napoli e 15 a Firenze.

Mercoledì 4 novembre miglioramento parziale e nuove nubi sulle isole

Per mercoledì 4 novembre si delinea un quadro complessivamente meno perturbato, senza un ritorno uniforme al sole. Al Nord possono persistere molte nubi e deboli precipitazioni sui settori montuosi centro occidentali; qualche pioggia resta possibile anche lungo l’Adriatico.

Tra la sera e la notte successiva sono possibili nuovi segnali di instabilità sulla Sardegna orientale e sui settori ionici.

Da giovedì 5 novembre la tendenza indica un possibile nuovo peggioramento sulle Isole Maggiori, con eventuale coinvolgimento dell’estremo Sud e della Calabria meridionale. Posizione e intensità delle precipitazioni richiederanno conferme nei successivi aggiornamenti.

Meteo in tempo reale con il radar di InfoOggi

Durante una fase di tempo instabile, la distribuzione delle piogge può cambiare anche nell’arco di poche ore. Visita il radar meteo di InfoOggi per seguire lo spostamento dei nuclei di precipitazione e consultare il meteo in tempo reale nella tua zona.

Il radar integra le informazioni delle previsioni; per conoscere i livelli di allerta meteo e le indicazioni di sicurezza occorre fare riferimento ai bollettini della Protezione Civile e alle comunicazioni delle autorità locali.