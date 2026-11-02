Doppio furto a Siracusa, la Polizia arresta due uomini

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Siracusa ha tratto in arresto due uomini, di 43 e 53 anni, entrambi del posto, con l'accusa di furto aggravato. L'operazione, condotta dagli agenti delle Volanti, è scaturita da due episodi distinti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro.

L'intervento in via ...

Intorno alle 5:40, una segnalazione ha allertato le forze dell'ordine: un passante aveva notato una finestra infranta al primo piano di un edificio che ospita gli uffici di un'agenzia di assicurazioni. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno sorpreso due individui che, alla loro vista, hanno tentato la fuga gettandosi da un'altezza di circa tre metri. I due sono stati prontamente bloccati e arrestati per tentato furto.

Le indagini e il secondo colpo

Successivamente, presso gli uffici della Questura, gli investigatori hanno esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza, grazie alle quali hanno identificato i due uomini come responsabili di un altro furto, commesso poco prima, alle 3:30, ai danni di un ristorante nella zona alta della città. In quell'occasione, i malviventi si erano introdotti nel locale e avevano sottratto 150 euro in contanti dalla cassa, due cellulari per un valore di 600 euro e quattro bottiglie di vino.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Conseguenze legali

Al termine degli accertamenti di rito, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari. Uno di loro, a causa delle ferite riportate nella caduta, è stato ricoverato in ospedale per le cure necessarie. Le autorità proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità.