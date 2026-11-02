Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 5 arresti e 11 denunce a Monza e Brianza

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Un'operazione su scala nazionale

La Polizia di Stato, attraverso le 106 Squadre Mobili coordinate dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di contrasto alla criminalità giovanile su tutto il territorio nazionale. I risultati sono impressionanti: 644 arresti, di cui 69 minorenni, 1.695 denunciati (373 minorenni) e 236.138 giovani controllati. Sono stati inoltre sequestrati oltre 244 kg di sostanze stupefacenti e monitorati 1.115 profili social.

I risultati a Monza e Brianza

Per quanto riguarda la provincia di Monza e Brianza, l'operazione ha portato a 5 arresti e 11 denunce, di cui 8 minorenni. Sono state identificate circa 1.800 persone, quasi 700 delle quali minorenni, e controllati oltre 160 veicoli. Le perquisizioni effettuate sono state 40, con il sequestro di oltre 11 kg di sostanze stupefacenti, 4 coltelli e un tirapugni.

Le operazioni più significative

A Seregno, grazie a una segnalazione sull'app YouPol, la Squadra Mobile ha arrestato un 33enne, sequestrando circa 5.000 pastiglie di ecstasy, 6,4 kg di ketamina, 1,7 kg di hashish e 11 grammi di cocaina. La DIGOS, con il supporto della Squadra Mobile, ha inoltre effettuato numerose perquisizioni nell'ambito delle indagini sui gravi disordini verificatisi a Milano il 17 ottobre, sequestrando armi bianche e materiale di interesse investigativo.

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Prevenzione e sicurezza

Sono stati adottati anche 5 avvisi orali, 6 fogli di via obbligatori e 3 divieti di accesso alle aree urbane (DACUR). I controlli hanno interessato Monza, Lissone, Seregno, Seveso, Carnate e Meda, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie, ai parchi, agli esercizi commerciali e ai luoghi della movida. Una presenza costante sul territorio per contrastare la violenza, lo spaccio e la criminalità giovanile, tutelando i cittadini e garantendo maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione.