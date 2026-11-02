Controlli straordinari a Fiuggi: Polizia e Guardia di Finanza in campo

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Nel corso della giornata di ieri, la città di Fiuggi è stata teatro di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalle autorità competenti. L'operazione ha visto la partecipazione congiunta della Polizia di Stato, con agenti del Commissariato di P.S. locale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, e di un equipaggio della Guardia di Finanza. L'obiettivo principale era quello di garantire sicurezza e legalità, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti.

Presidio delle vie d'accesso e delle piazze della movida

Gli operatori hanno presidiato le principali vie d'accesso e le piazze della movida, concentrando l'attività sul contrasto ai reati predatori, come furti e rapine, e sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il piano operativo si è sviluppato attraverso una serie di posti di controllo posizionati a ridosso dei due ingressi principali della città, in Via Capo i Prati e in Piazza Martiri di Nassiriya. Successivamente, l'attività ha riguardato il centro cittadino, con particolare attenzione a Piazza Spada e alle vie limitrofe.

Bilancio dell'operazione: identificazioni e controlli

Il bilancio complessivo dell'operazione è stato significativo: sono state identificate quasi 120 persone e fermati 70 veicoli nei tre posti di controllo istituiti. Inoltre, è stata verificata la regolarità di 10 cittadini extracomunitari. Sul fronte della polizia amministrativa, i controlli hanno interessato 6 esercizi pubblici della zona; per uno di questi è scattata una sanzione amministrativa a seguito delle irregolarità riscontrate.

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Ritiro cautelare di armi

Nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza, è stato eseguito un provvedimento di ritiro cautelare di 3 fucili ai sensi dell'articolo 39 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Si tratta di un'azione mirata a prevenire potenziali rischi per l'ordine pubblico.

Prospettive future

Ulteriori servizi di controllo verranno svolti nel corso dei prossimi giorni per garantire la sicurezza della cittadinanza. L'operazione di ieri rappresenta un segnale forte da parte delle forze dell'ordine, che continuano a lavorare per assicurare un ambiente sicuro e tranquillo, soprattutto in vista dell'aumento di presenze turistiche tipico del periodo.