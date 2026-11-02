Operazione nazionale contro la criminalità giovanile: i risultati a Vicenza

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La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di contrasto alla criminalità giovanile su tutto il territorio nazionale. Migliaia di operatori delle 106 Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, hanno eseguito controlli mirati alla devianza giovanile, ai reati di strada e allo spaccio di stupefacenti.

Bilancio dell'operazione

Complessivamente, sono stati controllati 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Le forze dell'ordine hanno arrestato o fermato 644 persone (575 maggiorenni e 69 minorenni) e denunciato in stato di libertà 1.695 soggetti, tra cui 373 minori. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati quasi 270.000 euro in contanti, 238 armi (da fuoco e bianche) e oltre 244 kg di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati monitorati più di 1.100 profili social.

L'azione della Questura di Vicenza

Nell'ambito di questa operazione nazionale, la Questura di Vicenza ha svolto un'attività incisiva sul territorio provinciale. I servizi straordinari di presidio e prevenzione hanno permesso di identificare 1.092 cittadini italiani maggiorenni e 37 minorenni stranieri, controllare 226 veicoli e verificare 61 persone sottoposte a misure cautelari. Sono stati inoltre ispezionati 11 esercizi pubblici.

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Focus sulla devianza giovanile

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione e al contrasto dei reati commessi dai più giovani, anche in considerazione di recenti episodi di cronaca. I controlli si sono concentrati nelle aree più sensibili della città, come il centro cittadino, il Centro commerciale Palladio e la zona della Stazione Ferroviaria. Sono state denunciate a piede libero 11 persone, di cui solo 3 maggiorenni, per reati contro la persona e il patrimonio. Inoltre, è stato arrestato un cittadino maggiorenne in esecuzione di un ordine di carcerazione per rapina ed estorsione.

Sequestri e sanzioni

Nel corso dell'operazione, sono state eseguite perquisizioni alla ricerca di armi e stupefacenti. I controlli antidroga hanno portato al sequestro di circa 190 grammi di cannabinoidi e alla contestazione di tre sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti.

L'operazione conferma l'impegno costante della Polizia di Stato per la sicurezza e la legalità, con un'azione capillare su tutto il territorio nazionale.