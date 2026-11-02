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Polizia di Stato in lutto a Rovigo per i caduti in servizio

Redazione
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Polizia di Stato in lutto a Rovigo per i caduti in servizio
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Nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato di Rovigo ha voluto rendere omaggio a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Presso il piazzale interno della Questura, alla presenza del Questore Andrea Straffelini, è stata deposta una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti.

Un momento di raccoglimento e preghiera

La cerimonia si è svolta in un clima di profonda commozione e si è conclusa con la benedizione impartita da don Camillo Magarotto. Un gesto semplice ma significativo, che ha unito idealmente le donne e gli uomini della Polizia di Stato in un ricordo corale.

La partecipazione delle associazioni

All’iniziativa ha preso parte anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato della Sezione di Rovigo, a testimonianza del legame che unisce in servizio e nel ricordo chi ha indossato la divisa. La cerimonia ha rappresentato un’occasione per ribadire l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il valore della memoria

Ricordare i caduti non è solo un atto formale, ma un modo per tramandare alle nuove generazioni i valori di dedizione e sacrificio che contraddistinguono il lavoro della Polizia di Stato. In un giorno dedicato alla memoria, il pensiero va a chi ha pagato con la vita il proprio senso del dovere.


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Argomenti:
polizia stato rovigo commemorazione defunti caduti questore straffelini corona alloro associazione nazionale forze dell'ordine

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