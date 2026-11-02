crotone modalità di accesso agli sportelli dei Servizi Demografici e dello Stato Civile

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dal 3 novembre, come già annunciato, cambiano le modalità di accesso agli sportelli dei Servizi Demografici e dello Stato Civile del Comune di Crotone, presso la sede di via Luigi Settino.

L'obiettivo è rendere più efficiente l'organizzazione degli uffici, agevolare i cittadini nell'accesso ai servizi e migliorare la gestione delle richieste.

Le modalità di accesso varieranno in base al servizio richiesto.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

In particolare, per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) e per le pratiche di cambio di residenza sarà obbligatoria la prenotazione attraverso l'app SolariQ.

E’ possibile scaricare l’App da seguenti link:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solariq.app

iOS: https://apps.apple.com/it/app/solariq/id1106832265

Per il rilascio dei certificati e per le operazioni relative al PIN e PUK della Carta d'Identità Elettronica, sarà invece possibile accedere agli sportelli ritirando direttamente il ticket presso la sede comunale.

Si ricorda, inoltre, che per il recupero del PUK e l'impostazione di un nuovo PIN è disponibile anche l'app CieID. Questa possibilità è riservata a coloro che, al momento della richiesta della CIE, hanno comunicato un indirizzo e-mail o un numero di cellulare.

Per le pratiche di Stato Civile e gli altri servizi demografici, sarà necessario fissare un appuntamento attraverso il portale istituzionale del Comune di Crotone, al seguente indirizzo:

https://www.comune.crotone.it/prenotazione-appuntamenti/

Le informazioni dettagliate sulle modalità di accesso, sugli orari e sulle procedure previste per ciascun servizio sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Le nuove disposizioni riguardano esclusivamente gli uffici della sede di via Luigi Settino.

“Con queste nuove modalità intendiamo rendere i servizi demografici sempre più organizzati, accessibili ed efficienti, mettendo al centro le esigenze dei cittadini. La distinzione tra prenotazioni, accesso con ticket e procedure digitali ci consentirà di gestire meglio i flussi agli sportelli, ridurre i tempi di attesa e offrire indicazioni più chiare a chi deve rivolgersi ai nostri uffici. Invitiamo pertanto i cittadini a prestare attenzione alle modalità previste per ciascun servizio e a utilizzare, quando possibile, gli strumenti digitali messi a disposizione. Il nostro impegno è quello di proseguire nel percorso di semplificazione amministrativa e di miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità” dichiara l’assessore ai Servizi Demografici Giovanna Lamanna