Gioventù Nazionale Catanzaro, Aurelio Bonacci nuovo presidente provinciale. Gli auguri di Montuoro
Assessore regionale Montuoro: “Gioventù nazionale, presente e futuro. Avanti sempre, con orgoglio e con coraggio”
Catanzaro - “La politica, così come la società, hanno un bisogno incessante di nuova linfa, di quel fermento costruttivo a vantaggio del bene comune, in maniera sempre disinteressata, che può scaturire solo dall’entusiasmo dei giovani, che, guidati da sani principi e ideali, non sono secondi a nessuno quando si tratta di scendere in campo per dare seguito al pensiero con azioni virtuose”.
È quanto afferma in una nota l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, al termine del congresso provinciale di Catanzaro di Gioventù nazionale.
Montuoro ringrazia “di cuore quanti hanno gremito la sala in una bellissima giornata di partecipazione: dirigenti, militanti, amici e tutti i ragazzi e le ragazze intervenuti”.
L’assessore regionale di Fdi evidenzia soprattutto quanto sia forte e viva la nostra comunità giovanile, portatrice di idee e paradigma di militanza vera”.
Quindi, Montuoro riconosce e plaude allo “straordinario lavoro, all’impegno e alla passione profusi dal presidente provinciale uscente di Gn Catanzaro, Silvio Rotundo.
“Ti siamo tutti grati per aver costruito in questi anni un gruppo solido e identitario” dice a Rotundo l’assessore regionale del partito di Giorgia Meloni.
Che poi formula “il mio più grande augurio di buon lavoro al nuovo presidente provinciale, Aurelio Bonacci, e a tutto il nuovo direttivo di Gn Catanzaro”.
Per Montuoro, infine, “continuare a crescere, radicare ancora di più la nostra comunità sul territorio e dare voce alle istanze dei giovani catanzaresi e calabresi è la sfida bellissima che avete davanti”.
L’assessore regionale di Fdi non ha dubbi: “Gioventù nazionale è il futuro”.
Da qui, l’invito a tutti i ragazzi ad “andare avanti sempre, con orgoglio e con coraggio, due peculiarità insite nel Dna di Gioventù nazionale”.
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