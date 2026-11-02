Gioventù Nazionale Catanzaro, Aurelio Bonacci nuovo presidente provinciale. Gli auguri di Montuoro

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Assessore regionale Montuoro: “Gioventù nazionale, presente e futuro. Avanti sempre, con orgoglio e con coraggio”

Catanzaro - “La politica, così come la società, hanno un bisogno incessante di nuova linfa, di quel fermento costruttivo a vantaggio del bene comune, in maniera sempre disinteressata, che può scaturire solo dall’entusiasmo dei giovani, che, guidati da sani principi e ideali, non sono secondi a nessuno quando si tratta di scendere in campo per dare seguito al pensiero con azioni virtuose”.

È quanto afferma in una nota l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, al termine del congresso provinciale di Catanzaro di Gioventù nazionale.

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Montuoro ringrazia “di cuore quanti hanno gremito la sala in una bellissima giornata di partecipazione: dirigenti, militanti, amici e tutti i ragazzi e le ragazze intervenuti”.

L’assessore regionale di Fdi evidenzia soprattutto quanto sia forte e viva la nostra comunità giovanile, portatrice di idee e paradigma di militanza vera”.

Quindi, Montuoro riconosce e plaude allo “straordinario lavoro, all’impegno e alla passione profusi dal presidente provinciale uscente di Gn Catanzaro, Silvio Rotundo.

“Ti siamo tutti grati per aver costruito in questi anni un gruppo solido e identitario” dice a Rotundo l’assessore regionale del partito di Giorgia Meloni.

Che poi formula “il mio più grande augurio di buon lavoro al nuovo presidente provinciale, Aurelio Bonacci, e a tutto il nuovo direttivo di Gn Catanzaro”.

Per Montuoro, infine, “continuare a crescere, radicare ancora di più la nostra comunità sul territorio e dare voce alle istanze dei giovani catanzaresi e calabresi è la sfida bellissima che avete davanti”.

L’assessore regionale di Fdi non ha dubbi: “Gioventù nazionale è il futuro”.

Da qui, l’invito a tutti i ragazzi ad “andare avanti sempre, con orgoglio e con coraggio, due peculiarità insite nel Dna di Gioventù nazionale”.