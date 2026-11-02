Potenza Crotone 4-2, Greco furioso dopo la rimonta subita dai rossoblù. Video

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Il Crotone chiude il primo tempo avanti di due gol, poi incassa quattro reti nella ripresa. Il tecnico denuncia le disattenzioni e chiede una reazione alla squadra

Il Crotone perde 4-2 sul campo del Potenza dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Una sconfitta maturata nella ripresa, quando i padroni di casa ribaltano il risultato con quattro reti. Nel dopopartita, mister Greco esprime tutta la propria amarezza per un’altra prestazione che non si traduce in punti.

L’allenatore non cerca consolazioni nella qualità del gioco mostrato prima dell’intervallo. A pesare sono soprattutto le disattenzioni che hanno compromesso quanto costruito nei primi quarantacinque minuti.

Greco dopo Potenza Crotone, la rabbia per una partita sprecata

Il tecnico rossoblù respinge una lettura del risultato che valorizzi soltanto gli aspetti positivi della prestazione. La sua analisi parte dalla frustrazione per occasioni già sprecate durante il campionato.

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«Io personalmente sono stufo», afferma Greco, augurandosi che i giocatori provino almeno una parte della sua stessa rabbia. Il riferimento è alle partite nelle quali il Crotone riesce a esprimersi bene e a mettere in difficoltà gli avversari, senza raccogliere quanto potrebbe.

«È una partita che non si può perdere in questo modo», aggiunge l’allenatore. Il rammarico riguarda sia il vantaggio costruito sia le opportunità per dare ulteriore consistenza al risultato.

Il primo tempo premia il Crotone, Merelli para un rigore

La gara si apre subito a favore degli ospiti. Al primo minuto un’autorete di Bura porta avanti il Crotone, che poco dopo conserva il vantaggio grazie a Merelli, capace di parare un calcio di rigore a Castorani al 7’.

Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: al 44’ Grosso firma lo 0-2, risultato con il quale le squadre rientrano negli spogliatoi.

È la fase che alimenta maggiormente il rimpianto di Greco. Il Crotone riesce a indirizzare la partita, ma nella ripresa perde il controllo del risultato.

Quattro gol nella ripresa ribaltano il risultato

Il Potenza riapre l’incontro al 6’ del secondo tempo con Selleri. Al 17’ Castorani realizza il pareggio, riscattando il rigore fallito nella prima frazione.

La rimonta prosegue al 23’, quando Petrungaro segna il 3-2. Al 30’ arriva infine la rete di Staver, entrato pochi minuti prima, che fissa il punteggio sul definitivo 4-2.

Per il Crotone, il doppio vantaggio dell’intervallo si trasforma così in una sconfitta che rende ancora più urgente correggere gli errori evidenziati dall’allenatore.

Le disattenzioni al centro dell’analisi di Greco

Alla domanda su cosa sia cambiato tra i due tempi, Greco indica un elemento preciso: l’attenzione. Secondo il tecnico, è un problema che sta incidendo troppo sui risultati dall’inizio del campionato.

La squadra alterna buone prestazioni a errori che finiscono per annullarne l’efficacia. Per questo, il messaggio del dopopartita è netto: la qualità del gioco deve essere accompagnata dalla capacità di gestire i momenti della gara e difendere il vantaggio.

La richiesta ai rossoblù è di trasformare la delusione in una reazione concreta, intervenendo rapidamente su quelle disattenzioni che a Potenza sono costate l’intera partita.

Il tabellino di Potenza Crotone 4-2

POTENZA: Cucchietti; Kirwan, Loiacono (25’ st Staver), Bura, Russo; Ghisolfi (18’ st De Marco), Bando, Castorani (18’ st Franzolini); Petrungaro, Selleri (33’ st Murano), D’Auria (25’ st Dos Santos).

A disposizione: Franchi, Gironi, Bruschi, Mazzeo, Manfredonia, Giannini, Adjapong.

Allenatore: Tisci.

CROTONE: Merelli; Veltri, Armini, Tanco, Groppelli; Barcella (38’ st Brignola), Pedro (18’ st Zak), Grosso; Crapisto, Musso (35’ pt D. Russo), Zunno.

A disposizione: Martino, Lucano, L. Russo, Stauciuc, Torres, Tordini, Feola, Guerra.

Allenatore: Greco.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Marcatori: 1’ pt autorete di Bura, 44’ pt Grosso; 6’ st Selleri, 17’ st Castorani, 23’ st Petrungaro, 30’ st Staver.

Ammoniti: Ghisolfi, Pedro, Petrungaro, Franzolini, D. Russo.

Note: al 7’ pt Merelli para un rigore a Castorani.

Video integrale di Mister Greco nel post-gara