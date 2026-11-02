Maddaloni, controlli nei cimiteri contro i parcheggiatori abusivi: 205 identificati e 7 sanzioni

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

In occasione della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree cimiteriali di cinque comuni della provincia di Caserta per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e prevenire i reati predatori nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.

L'operazione e i comuni coinvolti

L’attività, condotta dal 31 ottobre al 2 novembre dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni con il supporto della Polizia Municipale e di altre Forze di polizia, ha interessato le aree cimiteriali di Maddaloni, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo.

Il bilancio dei controlli

Il bilancio dell’operazione è di 205 persone identificate, 23 delle quali risultate avere precedenti di polizia, e 78 veicoli sottoposti a verifica.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Sette sanzioni per esercizio abusivo

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno individuato sette persone mentre esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatore. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada.

Nei confronti dei soggetti sanzionati sono stati inoltre emessi i relativi ordini di allontanamento. Per gli stessi saranno valutate ulteriori proposte di applicazione del D.A.C.Ur. (Divieto di accesso alle aree urbane).