Calcio Udinese esonera Runjaic: Zanetti pronto a subentrare

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L'Udinese ha ufficializzato l'esonero di Kosta Runjaic, allenatore tedesco che ha guidato la prima squadra per oltre due anni. La decisione è stata comunicata dal club friulano, che ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti durante il suo mandato.

Un ciclo concluso dopo due anni

Runjaic era arrivato alla guida dell'Udinese nel 2022 e ha contribuito a mantenere la squadra in Serie A, raggiungendo anche traguardi significativi. La sua esperienza in bianconero si chiude ora, con la società che ha deciso di cambiare rotta per dare una nuova impronta al progetto tecnico.

Zanetti pronto a prendere il timone

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo allenatore sarà Paolo Zanetti, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Zanetti, ex tecnico di Venezia e Empoli, è pronto a iniziare questa nuova avventura sulla panchina dell'Udinese. La squadra attende di conoscere i dettagli dell'accordo e i tempi dell'ufficializzazione.

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Le reazioni e i prossimi impegni

L'esonero di Runjaic ha suscitato reazioni nel mondo del calcio, con tifosi e addetti ai lavori che si dividono tra chi apprezza il lavoro del tedesco e chi ritiene necessario un cambio di passo. Nel frattempo, l'Udinese si prepara alla prossima sfida di campionato, con la nuova guida tecnica che potrebbe già essere in panchina.

La società friulana punta a ritrovare continuità di risultati e a valorizzare il proprio organico, con l'obiettivo di chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica.