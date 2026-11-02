Champions League, Atletico-Bayern e Roma a Manchester: il programma

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La Champions League entra nel vivo con la quarta giornata, che promette spettacolo ed emozioni. Il match clou è senza dubbio Atletico Madrid-Bayern Monaco, una sfida tra due squadre blasonate che finora hanno deluso le aspettative e si trovano a centro classifica. Da una parte i colchoneros di Simeone, dall'altra i bavaresi di Kompany, fresco di dimissioni dall'ospedale dopo un malore. La partita vedrà di fronte attaccanti del calibro di Sorloth e Kane, con Julian Alvarez e Olise pronti a dare spettacolo.

Le italiane in cerca di riscatto

Impegni complicati per le squadre italiane. La Roma di Gasperini, reduce da un avvio di stagione scoppiettante con 28 gol in 10 partite, affronta una sfida storica contro il Manchester United all'Old Trafford, teatro nel 2007 di una storica disfatta (7-1) per i giallorossi. I Red Devils sono in crisi (ultima vittoria il 10 settembre), ma la Roma dovrà fare i conti con i fantasmi del passato. Il Napoli di Allegri, reduce da una sconfitta con la Juventus e con l'infortunio di De Bruyne, visita il Porto di Farioli, che in campionato è a punteggio pieno ma in Champions non ha ancora vinto. L'Inter, dopo il crollo nel derby, cerca riscatto contro il Feyenoord, squadra che produce gioco ma concretizza poco. Il Como di Fabregas, reduce da due vittorie convincenti contro Lipsia e Manchester United, può continuare la sua marcia verso la qualificazione contro il modesto Lens.

Le altre sfide

Tra le big europee, il Real Madrid di Mourinho e il Liverpool di Iraola sono le squadre a punteggio pieno con più possibilità di centrare il quarto successo, rispettivamente contro Aek Atene e Fenerbahce. Il Barcellona, dopo il ko nel Clasico, ha travolto l'Alaves 6-1 e ora affronta l'Aston Villa in una sfida interessante. Il Psg campione in carica farà visita al Villarreal, mentre il Manchester City, in difficoltà per le vicende finanziarie, cerca di ritrovare la vittoria contro il Lipsia. In Europa League, il Milan ospita il Ferencvaros per dare continuità al successo nel derby, mentre la Juventus di Spalletti vola in Olanda per affrontare l'Az Alkmaar. In Conference League, l'Atalanta di Sarri cerca la seconda vittoria contro i kazaki del Kairat.

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La competizione si conferma sempre più avvincente, con tanti gol e sorprese: dopo i 74 gol del terzo turno, ci si aspetta un'altra razione di reti e spettacolo.