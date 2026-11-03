Blitz antidroga nei boschi della Tuscia: due arresti per spaccio
Un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Tuscania ha smascherato un'attività di spaccio nascosta nei boschi dell'Alta Tuscia, nel territorio di Valentano. I militari hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini nordafricani, trovati in un bivacco improvvisato tra la vegetazione.
Il ritrovamento
Durante l'ispezione, i carabinieri hanno sequestrato 81 grammi di hashish, 44 grammi di cocaina e 22 grammi di eroina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita e tre coltelli a lama fissa. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Viterbo con le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di terreni e porto abusivo di armi.
Un duro colpo allo spaccio
L'operazione rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella zona, dove lo spaccio approfitta spesso di aree isolate e boschive per sfuggire ai controlli. Le forze dell'ordine intensificano la vigilanza per contrastare un fenomeno che minaccia la sicurezza e la salute pubblica.
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