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Blitz antidroga nei boschi della Tuscia: due arresti per spaccio

Redazione
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Blitz antidroga nei boschi della Tuscia: due arresti per spaccio
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Un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Tuscania ha smascherato un'attività di spaccio nascosta nei boschi dell'Alta Tuscia, nel territorio di Valentano. I militari hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini nordafricani, trovati in un bivacco improvvisato tra la vegetazione.

Il ritrovamento

Durante l'ispezione, i carabinieri hanno sequestrato 81 grammi di hashish, 44 grammi di cocaina e 22 grammi di eroina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita e tre coltelli a lama fissa. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Viterbo con le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di terreni e porto abusivo di armi.

Un duro colpo allo spaccio

L'operazione rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella zona, dove lo spaccio approfitta spesso di aree isolate e boschive per sfuggire ai controlli. Le forze dell'ordine intensificano la vigilanza per contrastare un fenomeno che minaccia la sicurezza e la salute pubblica.


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Argomenti:
spaccio droga arresti carabinieri tuscania valentano alta tuscia hashish cocaina eroina viterbo operazione antidroga

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