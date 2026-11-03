Cerca

Sport Lazio Roma

Serie A, giudice sportivo: Marianucci e Obert fermati un turno

Nicola Cundò
Condividi:
Serie A, giudice sportivo: Marianucci e Obert fermati un turno
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La decima giornata di Serie A si lascia alle spalle anche il consueto bollettino del giudice sportivo. Due calciatori dovranno osservare un turno di stop: si tratta di Luca Marianucci, in forza al Napoli, e di Adam Obert, difensore del Cagliari. Per entrambi la sanzione è scattata dopo l'espulsione per doppia ammonizione, con la motivazione legata al comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Le decisioni del giudice sportivo

Il provvedimento arriva al termine delle gare del decimo turno e rientra nelle valutazioni ordinarie sugli episodi disciplinari. Marianucci e Obert salteranno quindi il prossimo impegno di campionato dei rispettivi club, un'assenza che pesa soprattutto in un momento in cui le squadre sono chiamate a gestire turni ravvicinati e rotazioni ridotte.

La doppia ammonizione, come da regolamento, comporta automaticamente l'espulsione e la conseguente squalifica di una giornata, salvo ulteriori provvedimenti. Il giudice sportivo ha dunque confermato la linea prevista in casi analoghi, senza aggravare la posizione dei due giocatori.

Le conseguenze per Napoli e Cagliari

Per il Napoli si tratta di un tassello in meno a disposizione del tecnico in vista della prossima sfida, mentre il Cagliari dovrà fare a meno di Obert nel reparto difensivo. Entrambi gli allenatori saranno chiamati a ridisegnare le proprie scelte, valutando alternative in rosa e l'equilibrio complessivo della formazione.

Il bollettino del giudice sportivo rappresenta, come di consueto, un momento di sintesi dopo il turno di Serie A: oltre alle squalifiche, vengono esaminate le situazioni disciplinari emerse dalle gare, con un'attenzione particolare ai comportamenti antisportivi e alle condotte reiterate.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
serie giudice sportivo marianucci obert squalifica doppia ammonizione napoli cagliari calcio

Scritto da Nicola Cundò

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Sport

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 20. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza