Figc verso il voto: Carnevali tra Galliani e Malagò, il futuro della federazione

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Il mondo del calcio italiano si prepara a un passaggio decisivo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, è intervenuto a margine dell'assemblea degli azionisti svoltasi all'Allianz Stadium per commentare le prossime elezioni del presidente della Figc. Le candidature, attese per domani, vedranno protagonisti Adriano Galliani e Giovanni Malagò, due nomi di primo piano nel panorama sportivo nazionale.

Due figure di spicco per la federazione

Secondo Carnevali, si tratta di personalità di spicco in grado di dare un contributo importante al calcio italiano. "Sono due persone di spicco e personalità", ha dichiarato il dirigente bianconero, sottolineando come la scelta del prossimo numero uno federale sarà cruciale per il futuro del movimento. Le votazioni sono in programma per il 14 dicembre, una data che segnerà una tappa fondamentale per la governance del calcio nostrano.

Ascoltare tutte le componenti del calcio

Carnevali ha poi evidenziato la necessità di un confronto ampio e inclusivo: "Avremo tempo di valutare e vedere i loro programmi - ha aggiunto - dobbiamo ascoltare anche tutte le altre componenti". Un invito a un dialogo costruttivo tra club, federazione e tutti gli attori del sistema calcio, per costruire un progetto condiviso. "Vogliamo dare un contributo per migliorare e per supportare il nuovo presidente federale", ha concluso l'ad juventino, ribadendo la volontà della Juventus di partecipare attivamente a questa fase di rinnovamento.

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Un momento chiave per il calcio italiano

L'elezione del presidente Figc arriva in un periodo di profonda trasformazione per il calcio italiano, tra riforme attese e sfide legate alla competitività internazionale. La scelta tra Galliani e Malagò rappresenta quindi non solo un cambio di guida, ma anche un'indicazione sulla direzione che il movimento intende prendere. Nei prossimi giorni, con la presentazione ufficiale delle candidature, i programmi dei due aspiranti presidenti saranno al centro del dibattito, mentre i club si preparano a esprimere la propria posizione in vista dell'assemblea di dicembre.