Juventus verso un nuovo stadio dedicato alle squadre femminile e Next Gen

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La Juventus guarda al futuro e valuta la possibilità di dotarsi di un secondo impianto sportivo. Durante l'assemblea degli azionisti tenutasi all'Allianz Stadium, il presidente del club bianconero Gianluca Ferrero ha confermato che esiste l'intenzione di costruire un nuovo stadio, pensato per ospitare le partite della Juventus Women e della Juventus Next Gen.

Un impianto più vicino a Torino

Attualmente entrambe le formazioni giocano lontano dalla sede torinese, situazione che il club vorrebbe superare. Secondo Ferrero sarebbe infatti «bellissimo avere un secondo stadio più vicino alla città», così da offrire alle due squadre un impianto adeguato e maggiormente accessibile per i tifosi. L'idea rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del settore femminile e del progetto Next Gen.

Entusiasmo sì ma servono i tempi giusti

Nonostante la volontà espressa dal presidente, il percorso è ancora in fase embrionale. «L'idea e la volontà ci sono, ma ad oggi non c'è un progetto esecutivo per realizzarlo», ha precisato Ferrero durante il suo intervento. Un messaggio che conferma l'apertura della società ma che al tempo stesso fissa i paletti: prima di parlare di cantieri servono studi di fattibilità, valutazioni economiche e un piano progettuale definito.

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Le prospettive per il club bianconero

La costruzione di un secondo stadio rientrerebbe in una strategia più ampia di sviluppo infrastrutturale della Juventus, che già può contare sull'Allianz Stadium come impianto principale. Un investimento che, se concretizzato, consentirebbe di valorizzare ulteriormente il calcio femminile e di dare una casa stabile alle giovani promesse della Next Gen, rafforzando il legame tra il club e la città di Torino.