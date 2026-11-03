Attacco a Komyshuvakha: la tattica del doppio colpo russo colpisce un centro di aiuti

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un nuovo e devastante attacco ha scosso la regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che le forze russe hanno utilizzato la tattica del double tap per colpire un edificio scolastico riconvertito a centro di distribuzione di aiuti umanitari nella località di Komyshuvakha. Il bilancio provvisorio parla di almeno 29 vittime, tra cui due soccorritori e quattro agenti di polizia, e di 48 persone ancora disperse.

La dinamica dell'attacco e la tattica del doppio colpo

Secondo la ricostruzione fornita dal presidente ucraino, il primo bombardamento ha centrato la scuola, mentre il secondo ha preso di mira il rifugio in cui si erano riparati i presenti, compresi i primi soccorritori accorsi sul posto. Questo modus operandi, noto come double tap, consiste nel colpire un obiettivo e poi attendere l'arrivo dei mezzi di soccorso per sferrare un secondo attacco, con l'obiettivo di massimizzare il numero di vittime tra civili e personale di emergenza.

Le armi utilizzate e i danni collaterali

Zelensky ha riferito che sono state sganciate nove bombe, ciascuna contenente circa 1,36 tonnellate di esplosivo. Oltre alla scuola, sarebbero stati colpiti anche una palestra e un camion dei vigili del fuoco. Le immagini e le testimonianze diffusesi sui canali di informazione ucraini descrivono una scena di distruzione diffusa, con edifici parzialmente crollati e detriti che rendono difficoltose le operazioni di ricerca e soccorso.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni internazionali e il contesto del conflitto

L'ennesimo attacco contro infrastrutture civili e luoghi di assistenza umanitaria solleva nuove preoccupazioni sulla protezione dei civili nel conflitto in corso. La tattica del double tap è stata più volte denunciata dalle autorità ucraine e dalle organizzazioni internazionali come una violazione del diritto umanitario. Mentre le squadre di emergenza continuano a lavorare tra le macerie di Komyshuvakha, la comunità internazionale è chiamata a reagire di fronte a una nuova escalation di violenza che colpisce ancora una volta i più vulnerabili.