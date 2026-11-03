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Atalanta travolta dal Parma a Bergamo: Sarri e i giocatori sotto accusa

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Atalanta travolta dal Parma a Bergamo: Sarri e i giocatori sotto accusa
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Una serata da dimenticare per l'Atalanta, che davanti al proprio pubblico incassa una sconfitta pesante per 3-0 contro il Parma di Gilardino, alla sua prima vittoria stagionale in campionato. Al termine della gara, la Curva Nord ha contestato duramente il tecnico Sarri e i giocatori, con cori e fischi che hanno accompagnato l'uscita dal campo.

Un primo tempo a senso unico ma senza gol

La Dea parte forte e domina la prima frazione, creando diverse occasioni da rete. Tuttavia, è il Parma a passare in vantaggio al 39' con una gelata di Fabbian, abile a sfruttare una disattenzione difensiva. Il primo tempo si chiude sullo 0-1, con i nerazzurri incapaci di concretizzare la superiorità territoriale.

Ripresa da incubo: autorete e tris del Parma

Nella ripresa l'Atalanta prova a reagire e sfiora il pareggio con Zalewski, ma al 50' arriva il colpo di grazia: una sfortunata autorete di Zappacosta porta il punteggio sul 2-0. I ducali prendono coraggio e chiudono definitivamente i conti con il terzo gol siglato da Lontani, che approfitta di un'altra incertezza della retroguardia bergamasca.

Classifica e contestazione

Con questa sconfitta l'Atalanta resta ferma a quota 11 punti, mentre il Parma sale a 8 punti, agganciando Fiorentina e Sassuolo al quartultimo posto. Al triplice fischio la Curva Nord ha espresso tutto il proprio malcontento, contestando sia l'allenatore che la squadra. Un clima teso che rischia di complicare ulteriormente il percorso dei nerazzurri nelle prossime giornate.


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atalanta parma sarri contestazione curva nord serie gilardino fabbian zappacosta autorete classifica

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