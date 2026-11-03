Tessuti aerei acrobatici: Virginia Martelli, un bronzo mondiale da festeggiare con l’Atletica 75 di Cattolica

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Ci sono momenti che rendono lo sport più bello. Uno di quelli è stato sicuramente quando Virginia Martelli, giovane campionessa di tessuti aerei acrobatici e l’Atletica 75 di Cattolica si sono incontrati.

“Negli scorsi mesi abbiamo avuto il piacere di ospitare nella nostra palestra Virginia Martelli, che ha scelto noi per allenarsi e prepararsi in vista dei Campionati Italiani e Mondiali di tessuti aerei acrobatici. Oggi siamo felici di condividere con voi il suo bellissimo risultato: il 3° posto ai Campionati del Mondo, nella categoria più alta. Tra l’altro anche noi proponiamo corsi su questa disciplina”.

Virginia ha inviato anche un video per raccontare la sua esperienza e dire grazie per l’ospitalità: “Volevo ringraziare l’Atletica 75 per avermi dato la possibilità di allenarmi nei loro splendidi spazi, dove mi sono potuta preparare al meglio le ultime gare a cui ho partecipato. Infatti, all’inizio del mese mi sono classificata al primo posto al Campionato nazionale Posa, che mi ha permesso di qualificarmi per i campionati mondiali e dove ho conquistato la medaglia di bronzo” – sottolinea Martelli nel video.

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“Un pensiero che abbiamo apprezzato tantissimo – conclude l’Atletica 75 -.Per noi lo sport è anche questo: incontrarsi, condividere esperienze e sostenersi nel raggiungimento dei propri obiettivi – conclude l’Atletica 75 -. Complimenti Virginia per questo incredibile traguardo e ancora grazie per aver condiviso con noi un pezzetto del tuo percorso. Le nostre porte saranno sempre aperte”.