Termoli, un cippo per non dimenticare i Caduti della Polizia di Stato

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Nella mattinata di oggi, in occasione della commemorazione dei defunti, presso il Commissariato di Termoli si è tenuta la cerimonia di scoprimento di un cippo commemorativo dedicato ai Caduti della Polizia di Stato. L'opera è stata realizzata dalla Sezione di Termoli dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, con il Presidente Nazionale Michele Paternoster che ha voluto presenziare all'iniziativa. Un simbolo permanente per ricordare il sacrificio delle donne e degli uomini in divisa.

La cerimonia e le autorità presenti

Dopo la benedizione del Vescovo di Termoli Mons. Palumbo e l'esecuzione del brano il “Silenzio” da parte di un rappresentante dell'Associazione Filarmonica Frentana di Larino, è stata deposta una corona di alloro. All'evento hanno partecipato il Questore Domenico Farinacci, il Vicario del Prefetto di Campobasso Elvira Nuzzolo, il Senatore Costanzo Della Porta, il Presidente della Regione Francesco Roberti, il Sindaco di Termoli Antonio Balice e il Presidente della Provincia Giuseppe Puchetti.

Il ricordo del Questore Farinacci

Al termine della cerimonia, il Questore Farinacci ha ricordato ed elogiato il sacrificio dei poliziotti che hanno perso la vita per servire lo Stato, esortando soprattutto le nuove generazioni di colleghi a custodirne il ricordo e l'esempio. Un monito a non dimenticare il valore del servizio e della dedizione alla comunità.

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