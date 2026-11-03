Acireale, controlli straordinari della Polizia di Stato per la sicurezza in centro

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Nel corso degli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari del territorio ad Acireale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di criminalità. L'operazione, coordinata dalla Questura di Catania, ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, affiancati da due equipaggi della Polizia Locale.

Pattugliamenti nelle zone della movida

Particolare attenzione è stata dedicata alle aree del centro storico caratterizzate da una forte presenza di giovani, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le pattuglie hanno monitorato costantemente le vie adiacenti a piazza Duomo, uno dei punti di maggiore aggregazione, anche a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti. L'obiettivo era duplice: da un lato garantire una presenza visibile e deterrente, dall'altro intervenire tempestivamente in caso di comportamenti illeciti.

Controlli alla guida e identificazioni

Oltre alla vigilanza dinamica con motovolanti, gli agenti hanno effettuato posti di controllo dedicati al rispetto delle norme del codice della strada. Durante tali operazioni sono state identificate numerose persone e controllati diversi veicoli, tra auto e moto. Alcune condotte contrarie alla normativa vigente sono state interrotte sul nascere, contribuendo a elevare il livello di sicurezza percepita.

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Prossimi interventi

Le attività di controllo straordinario proseguiranno nei prossimi giorni, non solo ad Acireale ma anche in altre zone del territorio acese, secondo le direttive della Questura di Catania. L'obiettivo è quello di mantenere alta l'attenzione e garantire una presenza costante delle forze dell'ordine, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.