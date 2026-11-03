Stasera “Fortunata di Dio” al Politeama di Catanzaro, il 5 novembre al Teatro di Vibo Valentia

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Stasera l’opera “Fortunata di Dio – La storia di Natuzza Evolo” in scena al Teatro Politeama di Catanzaro. Il 5 novembre appuntamento al Teatro di Vibo Valentia.

Concluse le prove generali, è tutto pronto al Teatro Politeama di Catanzaro per il debutto di questa sera alle ore 21 nel capoluogo calabrese di Fortunata di Dio, il colossal teatrale sulla vita della Serva di Dio Natuzza Evolo,la mistica di Paravati (VV) per la quale è in corso il processo di beatificazione. L’attesa è enorme anche a Vibo Valentia, la provincia in cui si trova il Santuario Paravati a lei dedicato, dove lo spettacolo arriverà nel nuovo Teatro Comunale dopo domani , con due repliche, alle ore 17:30 e alle ore 21:00 . Gli ultimi biglietti sono regolarmente in vendita sul circuito Ticketone e presso le biglietterie dei teatri (per informazioni tel. 0968441888 ).

L’Opera, un autentico colossal teatrale, prodotta e scritta da Ruggero Pegna insieme al regista Andrea Ortis, autore di spettacoli dal successo internazionale come La Divina Commedia, Van Gogh Cafè, Frida Opera Musical, si avvale delle splendide musiche originali del compositore Francesco Perri e di un imponente allestimento, con le scenografie mobili di Lele Moreschi e Filippo Iezzi, e disegni luce, proiezioni 3D ed effetti speciali di Virginio Levrio, light-video designer apprezzato in tutto il mondo. Previsto l’arrivo di comitive anche da Sicilia e Puglia.

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Fortunata di Dio ha il Patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Animepresieduta da don Pasquale Barone, che ha realizzato a Paravati l’intero complesso della Villa della Gioia per malati e anziani e l’imponente Santuario di cui è rettore Padre Michele Cordiano, chiesto dalla madonna alla Evolo durante un’apparizione. Gli utili di questo progetto saranno devoluti proprio alla Fondazione.

La bravissima attrice di origine calabrese Annalisa Insardàinterpreterà Natuzza Evolo. Insieme a lei sul palcoscenico Enrico Cava nel ruolo di Don Marco (il sacerdote inviato a Paravati per indagare), Luca Attadia (Domenico, il Frate, il Primo Prelato), Michele Radice (Prof. Puca, Secondo Prelato), Valeria Zazzaretta (Mariangela Evolo, la Suora, l’amica Italina, il Medico), Antonello Angiolillo (il Cardinale, Padre Gemelli e il Demonio), mentre Jacopo Siccardi sarà il narratore.

I costumi sono di Angelina de Bari, il trucco di Daiana Vassallo, operatore video Mattia Albanese, operatore luci Yuri Rosselli, fonici Davide Florio e Francesco Malizia, direttore di palco Roberto Crognale, assistente di regia Beatrice Frattini, assistente di produzione Giusy Leone.

Fortunata di Dio ripercorre la vita della mistica attraverso un racconto appassionante ed emozionante: la bellissima storia di umanità e fede di una mamma di cinque figli umile e analfabeta, a cui si attribuiscono dialoghi in ogni lingua, guarigioni inspiegabili, bilocazioni, fenomeni mistici straordinari, come stigmate, emografie, apparizioni e conversazioni con angeli, l’aldilà, la Madonna, Gesù e Santi.





Tra gli sponsor sostenitori di questo progetto artistico: Harmonic Innovation Group spa, Gruppo Caffo Vecchio Amaro del Capo, Mic Musical International Company, Francioso Comunicazione, Banca Mediocrati, Camera di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia, Comune di Vibo Valentia.





(Biglietti online su ticketone.it . Per informazioni tel. 0968441888 mail: [email protected] ).



