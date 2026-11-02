Paonessa Avanti! PSI Catanzaro su aggressione alla famiglia dello Sri Lanka nel centro storico

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«Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza alla famiglia dello Sri Lanka vittima dell’aggressione avvenuta nel centro storico di Catanzaro. Si tratta di un episodio grave, dichiara Masino Paonessa, segretario cittadino di Avanti! PSI di Catanzaro, che suscita preoccupazione e che non può lasciare indifferenti le istituzioni e l’intera comunità cittadina.

La violenza non è mai accettabile e non può trovare alcuna giustificazione. Ogni persona, indipendentemente dalla propria provenienza, ha diritto di vivere serenamente, di essere rispettata e di sentirsi al sicuro nella città in cui ha scelto di costruire la propria vita.

Catanzaro, continua Masino Paonessa, deve essere una città capace di garantire sicurezza, legalità e convivenza civile, contrastando ogni forma di violenza, discriminazione e intolleranza. Il centro storico, in particolare, deve tornare a essere uno spazio di incontro, socialità e rispetto, non un luogo in cui famiglie e cittadini possano sentirsi minacciati.

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Auspico che venga fatta piena luce sull’accaduto e che le autorità competenti individuino le responsabilità, assicurando che episodi simili non si ripetano. Allo stesso tempo, è necessario rafforzare l’impegno delle istituzioni e delle forze sociali per promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà.

Come Avanti PSI Catanzaro, conclude il segretario Paonessa, ribadiamo che una comunità si misura anche dalla capacità di proteggere le persone più esposte e di non lasciare sole le vittime della violenza. La dignità umana, la sicurezza e il rispetto reciproco devono essere valori irrinunciabili per tutti».

Masino Paonessa

Segretario cittadino di Avanti! PSI Catanzaro