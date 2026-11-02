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Val di Susa droga tre arresti e sequestri

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Borgone Susa hanno condotto un'operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività, svolta nelle scorse ore, ha portato all'arresto di tre giovani e al sequestro di oltre 430 grammi di droga.

Arresti a Giaveno e Bussoleno

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre persone. Un 25enne residente a Giaveno è stato trovato in possesso di circa 89 grammi di hashish e materiale per il confezionamento; per lui l'Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. In un secondo intervento a Bussoleno, due 19enni sono stati arrestati in concorso dopo essere stati sorpresi con 346 grammi di hashish, 17 grammi di cocaina, materiale da imballaggio e 120 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino.

Segnalazioni e bilancio dei controlli

L'operazione ha portato anche alla segnalazione alla Prefettura di Torino di tre uomini sorpresi con modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale. Il bilancio complessivo dei controlli straordinari include la verifica di 17 veicoli e 21 persone di interesse operativo, oltre al sequestro di oltre 430 grammi di sostanza stupefacente. I provvedimenti a carico degli indagati sono stati emessi durante le indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza. Si precisa che immagini e video allegati sono stati realizzati come integrazione sintetica del comunicato stampa e non rientrano tra gli atti depositati del procedimento penale.


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