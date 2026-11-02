Controlli straordinari a Roma Termini: arresti per borseggi e furti

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Nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per aumentare la sicurezza nelle zone di Termini ed Esquilino, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito un'operazione che ha portato a quattro arresti e una denuncia. L'attività rientra nelle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Arresti su autobus e in negozi

Due cittadini stranieri sono stati fermati all'interno di un autobus di linea mentre, con destrezza, sottraevano il portafogli dalla borsa di una passeggera. Un altro straniero è stato arrestato per rapina impropria in un esercizio commerciale di piazza Vittorio Emanuele II: dopo aver preso alcuni profumi, ha spintonato l'addetto alla sicurezza per fuggire. Una quarta persona è stata arrestata in flagranza per furto aggravato, sorpresa subito dopo aver preso un telefono cellulare dalla tasca di un passeggero a bordo di un mezzo pubblico.

Denuncia e allontanamento

Una persona è stata denunciata per ricettazione perché, durante un controllo stradale, è stata trovata in possesso di un casco protettivo rubato. Inoltre, nell'ambito della zona a tutela rafforzata, è stato notificato un ordine di allontanamento a un 33enne sorpreso a bivaccare, disturbare i passanti e ostruire la fruibilità della piazza.

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Si precisa che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che gli arrestati e il denunciato sono da ritenersi non colpevoli fino a sentenza definitiva.