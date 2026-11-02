Sassuolo Fiorentina 2-4: la doppietta di Kean trascina i viola al Mapei Stadium

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La Fiorentina conquista tre punti pesanti sul campo del Sassuolo nel posticipo della decima giornata di Serie A, imponendosi con il punteggio di 2-4 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una gara spettacolare, ricca di gol e di emozioni, che conferma il buon momento dei viola e lascia i neroverdi a riflettere sulle proprie fragilità difensive.

Un primo tempo scoppiettante

La partita si accende fin dai primi minuti: il Sassuolo prova a fare la partita e passa in vantaggio, ma la reazione della Fiorentina è immediata. I viola trovano il pareggio e poi il sorpasso grazie alla doppietta di Moise Kean, autore di una prestazione da vero trascinatore. Il primo tempo si chiude con un vantaggio ospite che indirizza la sfida.

La ripresa e il controllo viola

Nella seconda frazione i ragazzi di Palladino gestiscono il risultato con personalità, colpendo ancora in contropiede e sfruttando gli spazi concessi da un Sassuolo sbilanciato. Il gol della bandiera neroverde non cambia l'esito di una partita che la Fiorentina merita di vincere per la qualità del gioco espresso e per la capacità di reagire allo svantaggio iniziale.

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Le implicazioni in classifica

Con questo successo la Fiorentina sale a quota punti importante in classifica, alimentando ambizioni che vanno oltre la semplice salvezza. Il Sassuolo, dal canto suo, resta invischiato nella zona bassa della graduatoria e dovrà correggere soprattutto le disattenzioni difensive se vuole risalire la china in Serie A. Il campionato è ancora lungo, ma i segnali che arrivano da questo turno sono chiari.

Le prossime sfide

Entrambe le squadre torneranno in campo nel prossimo fine settimana: la Fiorentina cercherà di dare continuità al proprio rendimento, mentre il Sassuolo avrà bisogno di una prova di carattere per ritrovare fiducia e punti. La decima giornata di Serie A conferma ancora una volta l'equilibrio e la spettacolarità del massimo campionato italiano.