Molestia in stazione a Catania: turista francese palpeggiata, denunciato 79enne

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Un episodio di violenza sessuale si è verificato nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Catania, dove una turista francese di 33 anni è stata palpeggiata mentre si trovava in fila alla biglietteria. L'autore, un uomo di 79 anni del posto, è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer), la donna stava acquistando il biglietto quando è stata avvicinata alle spalle dall'anziano, che l'ha molestata. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei presenti e di una pattuglia della Polfer in servizio nello scalo. L'uomo ha tentato di allontanarsi confondendosi tra la folla, ma è stato immediatamente bloccato e condotto negli uffici di polizia per l'identificazione.

Le indagini e le prove video

In un primo momento, il 79enne ha negato ogni addebito, ma gli investigatori hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dalla centrale operativa di Palermo. L'analisi dei filmati ha permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, confermando la versione della turista. Per questo motivo, l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per violenza sessuale, con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

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Provvedimenti e sanzioni

Oltre alla denuncia, per l'anziano è stato disposto l'allontanamento dalla stazione per 48 ore e gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata nell'area ferroviaria. La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania ha inoltre avviato la procedura per l'emissione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), un provvedimento che mira a prevenire ulteriori comportamenti illeciti.

Un fenomeno da non sottovalutare

Episodi come questo riportano l'attenzione sulla sicurezza delle donne negli spazi pubblici, in particolare nelle stazioni ferroviarie, luoghi affollati e talvolta teatro di molestie. Le autorità sottolineano l'importanza di denunciare tempestivamente e di collaborare con le forze dell'ordine, come fatto dalla turista francese, che ha permesso l'immediato intervento della Polfer.