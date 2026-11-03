Accende una sigaretta in bagno durante il volo: maxi multa per un passeggero a Catania

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Un volo conclusosi con un epilogo decisamente poco piacevole per uno dei passeggeri. La Polizia di Stato ha sanzionato un uomo che, durante il viaggio, ha deciso di accendere una sigaretta all'interno del bagno dell'aereo, violando le normative sulla sicurezza a bordo.

L'allarme fumo e l'intervento dell'equipaggio

Il gesto, apparentemente banale, ha avuto conseguenze immediate: il fumo ha attivato il sistema di rilevamento installato nel bagno del velivolo, facendo scattare l'allarme. Gli assistenti di volo si sono accorti subito di quanto stava accadendo e hanno identificato il responsabile, proveniente da Praga.

Lo sbarco e la sanzione al suo arrivo a Catania

Una volta atterrato all'aeroporto di Catania, il passeggero è stato fatto sbarcare immediatamente dagli agenti della Polizia di Frontiera. Gli operatori hanno applicato le disposizioni previste dal Codice della Navigazione, che vieta tassativamente di fumare a bordo degli aeromobili per ragioni di sicurezza.

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La conseguenza per l'uomo è stata una multa da 2.064 euro, una cifra consistente che serve da monito per chiunque sottovaluti le regole in materia di sicurezza durante i voli.

Sicurezza a bordo: un tema da non sottovalutare

L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza delle norme che regolano il comportamento dei passeggeri in aereo. Fumare in cabina non è solo un atto di inciviltà verso gli altri viaggiatori, ma rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dell'intero volo, motivo per cui le autorità applicano sanzioni severe.