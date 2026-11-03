Fifa apre gli archivi sul progetto Infantino ma i dubbi restano
La Fifa ha deciso di aprire parzialmente i propri archivi sul contestato progetto di cessione di quote dei Mondiali a investitori privati, ma senza fugare i dubbi sulla gestione dell'operazione. A poche ore dalla scadenza imposta dalla Uefa, la federazione internazionale ha comunicato che i membri del Consiglio potranno consultare alcuni documenti chiave, esclusivamente di persona e con rigidi vincoli di riservatezza.
Documenti accessibili solo a Zurigo
In una lettera ai vertici dell'organismo, il segretario generale Mattias Grafstrom ha invitato i consiglieri a registrarsi per visionare gli atti nella sede di Zurigo nelle prossime due settimane. Non è tuttavia chiaro, secondo quanto riporta la BBC, quali documenti saranno effettivamente messi a disposizione. La Uefa aveva chiesto entro il 2 novembre risposte a oltre cento quesiti sul progetto Fifa Forward Enterprise (FFE), accantonato dopo le polemiche, e sui processi decisionali che lo avevano accompagnato.
Le scuse di Infantino e le richieste inevase
Il presidente Gianni Infantino si era scusato per il tentativo fallito, senza però fornire chiarimenti esaustivi. Grafstrom ha definito la richiesta europea particolarmente ampia, assicurando che la proposta non avrebbe potuto concretizzarsi senza l'approvazione del Consiglio e della maggioranza delle federazioni affiliate. La Uefa, che ha avviato anche un'azione legale negli Stati Uniti, contesta però l'assenza di risposte sulle responsabilità e sulle modalità con cui l'iniziativa è stata elaborata.
Un caso che resta aperto
La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla trasparenza e sulla governance della Fifa. Mentre i documenti restano consultabili solo a porte chiuse, le domande sulla genesi del progetto e sulle responsabilità restano in gran parte senza risposta.
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