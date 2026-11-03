Designazioni arbitrali per Milan Ferencvaros e AZ Alkmaar Juventus in Europa League

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La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Europa League in programma giovedì, valide per la quarta giornata della fase a gironi. Il match Milan-Ferencvaros, in calendario alle 18:45 a San Siro, sarà diretto dall'arbitro svizzero Urs Schnyder. Il fischietto elvetico sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Zurcher e Benjamin Zurcher, mentre il quarto uomo sarà Sven Wolfensberger.

Le designazioni per le italiane

Per quanto riguarda l'altra sfida che coinvolge una squadra italiana, AZ Alkmaar-Juventus (ore 21:00), l'arbitro designato è il polacco Damian Sylwestrzak. Gli assistenti saranno i connazionali Adam Karasewicz e Bartosz Heinig, con Lukasz Kuzma nel ruolo di quarto uomo.

Il contesto della competizione

Le due italiane sono chiamate a confermare il buon momento in Europa League. Il Milan, reduce da risultati altalenanti, punta a conquistare punti preziosi contro il Ferencvaros, mentre la Juventus cerca continuità sul campo dell'AZ Alkmaar. Le designazioni arbitrali rappresentano un ulteriore elemento di interesse per tifosi e addetti ai lavori, sempre attenti alle scelte della UEFA.

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I precedenti degli arbitri

Urs Schnyder, arbitro di lunga esperienza nel panorama svizzero, ha già diretto diverse partite internazionali. Per lui sarà un banco di prova importante in un match cruciale per il cammino europeo del Milan. Damian Sylwestrzak, giovane ma promettente fischietto polacco, affronterà la sua prima gara con una squadra italiana di questo calibro. Entrambi dovranno gestire la pressione di due sfide delicate per il prosieguo della competizione.

Le partite di Europa League di giovedì saranno trasmesse in diretta televisiva e rappresentano un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio internazionale.