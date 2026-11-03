La Vedova Allegra, il grande classico di Lehár al 49° MusicAMA Calabria

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Un valzer, una vedova e un amore da ritrovare: certe storie non smettono di affascinare. Tra corteggiamenti, gelosie e intrighi mondani, la Parigi elegante e festosa della Belle Époque fa da sfondo a una vicenda in cui sentimenti e convenienze si intrecciano sulle indimenticabili melodie di Franz Lehár. La Vedova Allegra, tra i titoli più amati del teatro musicale internazionale, sarà in scena venerdì 6 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro, nell’ambito del 49° MusicAMA Calabria, con la Compagnia Corrado Abbatie il Balletto di Parma.

A oltre un secolo dal debutto, l’operetta conserva la capacità di intrecciare sentimento e ironia, leggerezza e malinconia, affidando alla musica il compito di accompagnare ogni sfumatura della vicenda. Una combinazione di teatro, canto e danza che continua a parlare a generazioni diverse, mantenendo vivo il piacere di una storia nella quale l’amore deve fare i conti con orgoglio, convenienze e interessi economici.

«La presenza della Vedova Allegra nel nostro cartellone rappresenta un omaggio a uno dei titoli più importanti e amati del teatro musicale europeo. Si tratta di un’opera che continua a mantenere intatta la propria capacità di coinvolgere il pubblico grazie a una straordinaria combinazione di musica, teatro e danza. Ospitare una produzione della Compagnia Corrado Abbati significa offrire agli spettatori l’opportunità di incontrare una tradizione che continua a vivere e a emozionare, dimostrando come i grandi classici sappiano ancora parlare con sorprendente attualità», dichiara Francescantonio Pollice, direttore artistico di AMA Calabria.

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Un amore tra orgoglio e convenienze

La vicenda si svolge a Parigi, negli ambienti raffinati dell’ambasciata del piccolo Stato immaginario del Pontevedro. La protagonista è Hanna Glawari, ereditiera al centro delle attenzioni di molti pretendenti. Ma il suo cuore è ancora legato a Danilo, l’uomo che aveva amato in gioventù e che ritrova dopo anni. Tra orgoglio, gelosie e sentimenti mai sopiti, la loro storia si intreccia con le schermaglie amorose di Valencienne e Camille, in un susseguirsi di feste, valzer ed equivoci. Sullo sfondo, le sorti del piccolo Stato di Pontevedro, legate proprio alla fortuna di Hanna.

La Parigi della Belle Époque

Ricevimenti, salotti eleganti, danze e incontri galanti: è questo il mondo nel quale si muovono i protagonisti de La Vedova Allegra. La Belle Époque fa da sfondo a una società che ama la mondanità e le apparenze, ma nella quale passioni e fragilità personali restano sempre in primo piano. L’eleganza dell’ambientazione si accompagna al ritmo della musica e alla vivacità delle coreografie, dando forma a un racconto nel quale il sorriso e il romanticismo procedono insieme.

Una nuova lettura di un grande classico

A oltre un secolo dalla sua prima rappresentazione, La Vedova Allegra continua a offrire possibilità di interpretazione. La Compagnia Corrado Abbati torna a confrontarsi con uno dei titoli più celebri dell’operetta europea, conservandone il carattere classico e aprendosi a una sensibilità contemporanea. Una rilettura che tiene insieme la freschezza di una nuova proposta teatrale e il fascino di una storia che continua a conquistare il pubblico.

La musica che resta

Per Corrado Abbati, una delle ragioni della longevità de La Vedova Allegra risiede soprattutto nella musica di Lehár. Una partitura capace di accompagnare ogni situazione, passando dai momenti più sentimentali alla celebre marcia, fino al can can, che il pubblico desidera ritrovare in scena. Le sue melodie hanno una presa immediata: anche chi non ha mai assistito a un’operetta può riconoscerne alcuni motivi e ritrovarli nella memoria una volta uscito dal teatro. Una caratteristica che il regista riassume così: «La forza de La Vedova Allegra è nella sua musica: una partitura completa, capace di emozionare e di lasciare nella memoria melodie che tutti, in qualche modo, conoscono».

Con la Compagnia Corrado Abbati e il Balletto di Parma, La Vedova Allegra torna a far vivere una delle storie più celebri del teatro musicale europeo. Un appuntamento nel quale il fascino di un grande classico si affida alla musica, al sentimento e a quel gioco di seduzione e ironia che, ancora oggi, rende irresistibile il suo valzer.





I biglietti per assistere a La Vedova Allegrapotranno essere acquistati presso il Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail [email protected].









Giuseppe Panella







