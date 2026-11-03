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Roma Aurelio: controlli a tappeto dei carabinieri, tre arresti e dieci denunce

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Roma Aurelio: controlli a tappeto dei carabinieri, tre arresti e dieci denunce
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Nel quartiere Aurelio di Roma, i carabinieri hanno condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio finalizzata a contrastare il fenomeno delle bande giovanili e le diverse manifestazioni di disagio urbano. L'attività, che ha visto impegnati i militari della Compagnia Roma San Pietro insieme ai colleghi dell'8° Reggimento Lazio e del 6° Battaglione Toscana, si è concentrata nelle zone di Valle Aurelia e Circonvallazione Cornelia.

Bilancio dell'operazione

Il risultato dei controlli è stato significativo: tre arresti e dieci denunce. Sono state inoltre identificate 463 persone, di cui 205 straniere, e controllati 154 veicoli. Le forze dell'ordine hanno setacciato le strade per garantire sicurezza e legalità.

Gli arresti

Tre le persone finite in manette. Un 30enne tunisino è stato arrestato per essersi impossessato di una bicicletta elettrica in piazza dei Giureconsulti. Un 29enne egiziano è stato colto in flagranza mentre cedeva dosi di hashish a un cliente nei pressi di Circonvallazione Cornelia; durante l'intervento ha tentato di disfarsi di un involucro contenente altri 3 grammi della stessa sostanza. Infine, un 55enne romano senza fissa dimora, con precedenti specifici, è stato bloccato dopo aver tentato una rapina in un negozio in largo di Boccea, brandendo un coltello.

Le denunce

Dieci le persone denunciate a piede libero per vari reati. Tre cittadini stranieri, tutti con precedenti, sono stati denunciati per ricettazione: sorpresi in Circonvallazione Cornelia mentre si scambiavano uno zaino con otto bottiglie di superalcolici di provenienza non giustificata. Una 57enne senza fissa dimora è stata denunciata per furto aggravato dopo essere stata sorpresa in un negozio in via di Boccea. Un 23enne cileno è stato denunciato per furto aggravato per aver sottratto un cellulare a una turista italiana a bordo di un autobus nei pressi della fermata Cornelia. Un 65enne tunisino è stato denunciato per spaccio di eroina in piazza dei Giureconsulti. Altre quattro persone sono state denunciate per violenza privata: avrebbero sottratto documenti personali a un cittadino per aprire carte di pagamento e un conto corrente a suo nome e noleggiare autovetture.

Segnalazioni per droga

Infine, dieci giovani sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare illegalità e degrado nel quartiere Aurelio.


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