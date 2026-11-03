Femminicidio a Chiari: 21enne confessa l'omicidio della madre
Un grave fatto di cronaca ha scosso la comunità di Chiari, in provincia di Brescia. Nella notte, un ragazzo di 21 anni di origine albanese, Eduart Xhani, ha ucciso a coltellate la madre 39enne, Meleqe Lusha, all'interno della loro abitazione. Dopo una fuga durata poche ore, il giovane si è consegnato ai carabinieri di Cremona.
Le dinamiche dell'omicidio
Secondo le prime ricostruzioni, il delitto è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione e hanno avviato le indagini. Il 21enne, dopo essersi allontanato, ha deciso di costituirsi, facilitando il lavoro degli inquirenti.
Le indagini e il contesto
Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno portato a questo gesto estremo. La violenza domestica e i femminicidi rappresentano una piaga sociale sempre più preoccupante. La comunità di Chiari è sotto shock per la tragica perdita di una giovane madre.
Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso, mentre il ragazzo si trova ora a disposizione della magistratura. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.
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