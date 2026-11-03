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Femminicidio a Chiari: 21enne confessa l'omicidio della madre

Redazione
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Femminicidio a Chiari: 21enne confessa l'omicidio della madre
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Un grave fatto di cronaca ha scosso la comunità di Chiari, in provincia di Brescia. Nella notte, un ragazzo di 21 anni di origine albanese, Eduart Xhani, ha ucciso a coltellate la madre 39enne, Meleqe Lusha, all'interno della loro abitazione. Dopo una fuga durata poche ore, il giovane si è consegnato ai carabinieri di Cremona.

Le dinamiche dell'omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, il delitto è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione e hanno avviato le indagini. Il 21enne, dopo essersi allontanato, ha deciso di costituirsi, facilitando il lavoro degli inquirenti.

Le indagini e il contesto

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno portato a questo gesto estremo. La violenza domestica e i femminicidi rappresentano una piaga sociale sempre più preoccupante. La comunità di Chiari è sotto shock per la tragica perdita di una giovane madre.

Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso, mentre il ragazzo si trova ora a disposizione della magistratura. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.


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Argomenti:
femminicidio chiari brescia omicidio madre 21enne albanese carabinieri cronaca

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