Scontro tra elicotteri in Nepal vicino all'Everest: muore un turista indiano

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Un tragico incidente ha scosso la regione dell'Everest: due elicotteri si sono scontrati durante la fase di atterraggio a Pheriche, nel distretto nepalese di Solukhumbu, lungo la rotta che conduce al campo base dell'Everest. Nel violento impatto ha perso la vita un turista indiano di 47 anni, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

La dinamica dello scontro a Pheriche

Secondo le prime ricostruzioni, i due velivoli stavano effettuando le manovre di avvicinamento al suolo quando si sono urtati. Pheriche è una tappa fondamentale per i trekker diretti al campo base, un luogo dove gli elicotteri vengono spesso utilizzati per trasporti di emergenza o per acclimatamento. Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Le vittime e i feriti

La vittima, un uomo di nazionalità indiana, viaggiava a bordo di uno dei due mezzi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche un passeggero neozelandese e i due piloti, tutti soccorsi e trasportati in struttura ospedaliera. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione. L'incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza dei voli in alta quota, un settore particolarmente delicato a causa delle condizioni meteorologiche e della morfologia del terreno.

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