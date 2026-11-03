Quarticciolo, maxi sequestro di droga: 5 arresti e oltre 730 grammi di cocaina

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Stato ha messo a segno un duro colpo allo spaccio nel quartiere Quarticciolo di Roma. Al termine di un'operazione coordinata dal V Distretto Prenestino, sono state arrestate cinque persone e sequestrati oltre 730 grammi di cocaina, per un totale di più di mille dosi sottratte al mercato illegale. L'azione, condotta con un dispositivo di controllo del territorio potenziato da interventi mirati dei Falchi della Squadra Mobile e delle Volanti, ha permesso di identificare circa 100 persone e controllare 30 veicoli.

Il deposito di droga e l'arresto del settantaduenne

Tra viale Franco Angeli e via Prenestina, gli investigatori hanno individuato un deposito di stupefacenti riconducibile a un uomo di 72 anni. Fermato mentre si aggirava nei giardini delle palazzine, l'anziano è stato trovato in possesso di 86 involucri di crack e cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di circa 760 dosi pronte per la vendita, oltre a materiale per il taglio e la pesatura. Un colpo significativo alle scorte della piazza di spaccio locale.

La piazza di spaccio edicola e il ruolo delle vedette

Un secondo intervento ha riguardato la nota piazza di spaccio denominata edicola, dove i Falchi hanno smantellato un sistema di vendita collaudato. Una donna fungeva da pusher, mentre due vedette presidiavano la zona. Gli agenti, aggirando il sistema di sicurezza, sono riusciti a bloccare la donna e a recuperare alcune dosi che aveva tentato di nascondere nel cavo orale. L'operazione ha inferto un duro colpo all'organizzazione dello spaccio in un'area sensibile del quartiere.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Controlli dinamici e altri arresti

Parallelamente, le Volanti hanno intercettato ulteriori episodi di spaccio. In un caso, due uomini a bordo di uno scooter hanno tentato di eludere un controllo con manovre pericolose nel traffico. Fermati, sono stati trovati con cocaina e hashish; altra droga è stata rinvenuta in un camper a loro disposizione. In un altro episodio, tra viale Ostuni e viale Palmiro Togliatti, un presunto pusher ha tentato la fuga e opposto resistenza, danneggiando un'auto di servizio. Nascondeva quattro dosi di crack in un pacchetto di sigarette. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria.

Un presidio costante contro lo spaccio

L'operazione nel suo complesso restituisce l'immagine di un presidio costante e capillare, calibrato sulle mutevoli strategie dello spaccio. L'obiettivo è disarticolare non solo la vendita al dettaglio, ma anche la filiera sommersa di depositi, nascondigli e accorgimenti logistici che alimenta le piazze di spaccio. Le evidenze investigative descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.