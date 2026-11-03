Arrestato a Gaggiano con 17 kg di cocaina e 132mila euro: blitz della Polizia di Stato
Un'operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un cittadino marocchino di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso di 17 kg di cocaina e 132mila euro in contanti. L'episodio si è verificato lo scorso fine settimana a Gaggiano, in provincia di Milano.
Il controllo e il pedinamento
Nelle ultime settimane, la Squadra Mobile di Milano ha intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina, nel capoluogo lombardo e nelle province limitrofe. Durante uno di questi servizi, nella tarda serata di giovedì 29 ottobre, gli agenti hanno notato un uomo a bordo di un'auto che guidava in modo sospetto, procedendo lentamente e compiendo manovre elusive. Da quel momento, è stato seguito a vista dagli investigatori.
La perquisizione e il sequestro
Dopo vari spostamenti tra quartieri di Milano e cittadine della provincia, intorno alle 18:30 il 24enne è stato fermato per un controllo che inizialmente non ha dato esito positivo. Tuttavia, considerata la reticenza dell'uomo e la situazione nel complesso, gli operatori hanno deciso di approfondire le verifiche, estendendole alla zona in cui era stato visto muoversi all'inizio. Alle 19:30, dopo numerosi tentativi, è stato individuato l'appartamento a Gaggiano dove l'uomo risiedeva. All'interno, sono stati trovati e sequestrati 14 panetti di cocaina per un peso complessivo di 17 kg e 226 grammi, materiale per il confezionamento, 131.595 euro in contanti e tre telefoni cellulari.
Le conseguenze giudiziarie
Al termine degli accertamenti, il 24enne, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sabato 31 ottobre, il giudice ha convalidato l'arresto su richiesta della Procura di Pavia e ha disposto la custodia cautelare in carcere.
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