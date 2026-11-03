Juventus, riposo strategico prima della trasferta europea contro l'AZ Alkmaar

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La Juventus si prepara a una settimana decisiva per il proprio cammino europeo. Dopo l'impegno di campionato, il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di concedere ai propri giocatori un giorno di riposo, fissato per martedì, prima di tornare al lavoro alla Continassa nella giornata di mercoledì.

Un momento di recupero prima della sfida europea

La scelta dello staff tecnico bianconero risponde a una precisa esigenza di gestione delle energie: la squadra è reduce da un periodo intenso di partite ravvicinate e la trasferta in Olanda rappresenta un appuntamento cruciale per il prosieguo della stagione in Europa League. Mercoledì, giorno di vigilia, i bianconeri inizieranno a focalizzarsi sugli aspetti tattici dell'incontro.

Trasferta in Olanda contro l'AZ Alkmaar

La Juventus è attesa dall'impegno esterno all'Afas Stadion di Alkmaar, dove affronterà l'AZ Alkmaar giovedì sera alle ore 21. Un match che assume un peso notevole nella corsa alla qualificazione, considerando la formula della competizione continentale e la necessità di raccogliere punti preziosi lontano da casa.

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Le condizioni di McKennie in bilico

A tenere banco in casa bianconera ci sono anche le condizioni fisiche di Weston McKennie, il cui impiego resta in dubbio. Il centrocampista americano ha accusato un leggero affaticamento muscolare durante la gara contro il Napoli e lo staff medico valuterà nelle prossime ore l'entità del problema prima di sciogliere le riserve in vista della trasferta olandese.