Giro d'Italia 2027: da Trieste a Roma, il percorso della 110ª edizione

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Il Giro d'Italia 2027 è stato ufficialmente presentato a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica. La 110ª edizione della corsa rosa si svolgerà dall'8 al 30 maggio 2027 e prevede un percorso di 3.418,9 chilometri suddivisi in 21 tappe. La partenza sarà da Trieste, con la prima tappa che darà il via alla competizione. Il tracciato attraverserà l'Italia e toccherà anche la Slovenia con la seconda tappa Lubiana-Koper. La conclusione è fissata a Roma il 30 maggio, segnando la quinta arrivo consecutivo nella Capitale e il nono complessivo. Il presidente del gruppo Rcs, Urbano Cairo, ha commentato: 'Arriveremo nella Capitale per la quinta volta di fila, la nona complessiva. L'arrivo a Roma è emozionante e bello'.

Le tappe e le caratteristiche del percorso

Il percorso del Giro d'Italia 2027 prevede 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna, 5 di alta montagna e due cronometro individuali. Sono inoltre previsti due giorni di riposo. La varietà del tracciato promette una competizione avvincente, con spazio sia per i velocisti che per gli scalatori. Le tappe di montagna, in particolare, saranno decisive per la classifica generale. La presenza di due crono individuali aggiunge ulteriore interesse, poiché i specialisti delle prove contro il tempo potranno cercare di guadagnare secondi preziosi.

Un Giro che attraversa l'Italia e non solo

La corsa toccherà diverse regioni italiane, da nord a sud, e farà tappa anche in Slovenia, con la seconda tappa che partirà da Lubiana e arriverà a Koper. Questo passaggio internazionale arricchisce ulteriormente il percorso e offre visibilità al ciclismo in un'area transfrontaliera. L'arrivo a Roma, cuore della cristianità e della storia, rappresenta un momento di grande suggestione per i corridori e per il pubblico. La Capitale ospiterà l'evento per la quinta volta consecutiva, confermando il legame tra il Giro e la città.

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Le dichiarazioni e le aspettative

Urbano Cairo, presidente del gruppo Rcs, ha espresso soddisfazione per l'arrivo a Roma, definendolo 'emozionante e bello'. Le aspettative per questa edizione sono alte, con un percorso che si preannuncia impegnativo e spettacolare. I tifosi potranno seguire le gesta dei campioni lungo tutto lo stivale, con l'augurio di assistere a una competizione avvincente fino all'ultimo chilometro. La 110ª edizione del Giro d'Italia si prospetta come un evento di rilievo internazionale, capace di attrarre appassionati e curiosi.