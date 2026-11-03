Matera in ricordo dei caduti della Polizia di Stato nella Commemorazione dei defunti

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In occasione della Commemorazione dei defunti, la Questura di Matera ha ospitato questa mattina una solenne cerimonia in memoria dei caduti della Polizia di Stato. Un momento di raccoglimento che ogni anno intende rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere, al servizio della collettività.

La cerimonia alla Questura di Matera

Alla presenza del Questore Davide Della Cioppa e del Prefetto Maria Carolina Ippolito, è stata deposta una corona di alloro al cippo commemorativo situato nel cortile interno della struttura. Un gesto simbolico che rappresenta la gratitudine delle istituzioni e della cittadinanza verso chi ha perso la vita in servizio.

La partecipazione dell'ANPS e il momento di preghiera

Alla cerimonia ha preso parte una rappresentanza della sezione locale dell'A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), a testimonianza del legame tra in servizio e in congedo. Successivamente, il Cappellano della Polizia di Stato, don Giuseppe Tarasco, ha guidato un momento di raccoglimento e preghiera, ricordando i colleghi scomparsi con parole di conforto e memoria.

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Il valore del ricordo per la comunità

La Commemorazione dei defunti rappresenta per la Polizia di Stato un appuntamento di profondo significato umano e istituzionale. Ricordare i caduti non è solo un atto formale, ma un modo per mantenere vivo il senso di responsabilità e di servizio che accomuna gli appartenenti alle forze dell'ordine. La cerimonia materana si inserisce in questo solco, rinnovando il legame tra la Questura e la città.