Giro d'Italia Women 2027: Viareggio apre la corsa, la Monte Bianco Stage decide il finale

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Il Giro d'Italia Women 2027 prende forma e si prepara a scrivere una nuova pagina del ciclismo femminile. Il percorso ufficiale della corsa è stato svelato presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, in una presentazione che ha acceso l'attesa attorno a una delle manifestazioni più seguite del panorama internazionale. La corsa si disputerà dal 29 maggio al 6 giugno 2027 e attraverserà l'Italia da ovest verso le Alpi, con un tracciato che promette spettacolo ed equilibrio.

La partenza è fissata a Viareggio, in Toscana, mentre la conclusione, domenica 6 giugno, sarà affidata alla Monte Bianco Stage, frazione interamente in Valle d'Aosta che fungerà da giudice finale della classifica generale. Tra questi due estremi si snodano nove tappe per un totale di 1.132 chilometri, un percorso che tocca la Liguria, attraversa la Pianura Padana e si spinge fino alle salite alpine tra Lombardia e Valle d'Aosta.

Le tappe chiave e gli arrivi in salita

Il disegno della corsa prevede due arrivi in quota che potrebbero risultare decisivi per la maglia rosa. Il primo è in programma nella quarta frazione, da Credaro al Passo della Presolana; il secondo nella sesta tappa, da Bergamo a Madesimo-Valle Spluga. Si tratta di due salite che metteranno alla prova le scalatrici e che promettono di ridisegnare le gerarchie della classifica. La chiusura affidata alla Monte Bianco Stage in Valle d'Aosta aggiunge un ulteriore elemento di incertezza, offrendo alle corridore più resistenti in salita l'ultima occasione per ribaltare i pronostici.

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Le parole di Urbano Cairo

Nel corso della presentazione è intervenuto Urbano Cairo, presidente del gruppo Rcs, che ha sottolineato la crescita del movimento e l'importanza dell'accordo con la Federazione: "Il Giro d'Italia Women è importante per noi, ringrazio il presidente Dagnoni per l'accordo che abbiamo raggiunto con la Federazione. Le donne stanno crescendo in maniera incredibile, c'è interesse, è un momento felice per il movimento. C'è tanta gente che aspetta le ragazze quando passano, è spettacolare e sono molto contento".

Le dichiarazioni di Cairo confermano come il ciclismo femminile stia vivendo una fase di espansione significativa, sia in termini di pubblico che di attenzione mediatica. Un percorso che parte dalla costa tirrenica e si chiude ai piedi del Monte Bianco rappresenta una vetrina ideale per valorizzare le atlete e per raccontare l'Italia attraverso i suoi paesaggi più suggestivi, dalle spiagge della Versilia alle montagne alpine.