Fiumicino, falsi allarmi bomba su due voli: aerei scortati dai caccia e controlli negativi

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Mattinata di tensione all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove sono scattati due allarmi bomba su altrettanti voli in arrivo: uno proveniente da Dublino e l'altro da Lisbona. Le segnalazioni hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza previste per questo tipo di emergenze.

L'intervento dell'Aeronautica Militare

Per garantire la massima sicurezza, i due velivoli sono stati scortati da caccia dell'Aeronautica Militare durante le fasi di avvicinamento e atterraggio. Un intervento che rientra nei protocolli standard adottati quando arriva una minaccia di questo tipo, con l'obiettivo di tenere sotto controllo la situazione fino al completo abbassamento delle condizioni di rischio.

Controlli negativi dopo l'atterraggio

Una volta completato l'atterraggio, i controlli effettuati a bordo e sui passeggeri hanno dato esito negativo. Le verifiche hanno quindi escluso la presenza di ordigni o di elementi pericolosi, confermando che si è trattato di falsi allarmi. Non sono state segnalate conseguenze per le persone coinvolte.

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Una serie di allarmi in tutta Europa

I due episodi di Fiumicino non sono isolati: nelle ultime ore diversi voli europei sono stati interessati da minacce di bomba, tutte rivelatesi infondate. Un aereo LOT partito da Londra Heathrow e diretto a Varsavia è stato dirottato su Varsavia-Modlin, dove i controlli hanno dato esito negativo. Un volo SAS da Copenaghen è atterrato regolarmente a Varsavia-Chopin senza che fosse trovato alcun esplosivo, mentre un Ryanair da Manchester a Murcia ha completato il viaggio senza criticità.

Controlli anche per un Wizz Air da Bergamo a Sofia, atterrato e sottoposto a verifiche, e per un volo Wizz Air da Londra Luton a Sofia, dirottato a Budapest e ripartito solo dopo controlli negativi. A questi si aggiungono i due Ryanair da Dublino e Lisbona atterrati a Roma, scortati dai caccia militari e ispezionati a terra.

L'impatto sullo scalo romano

L'episodio ha comunque comportato momenti di apprensione per i viaggiatori presenti nei terminal e per chi si trovava a bordo dei due aerei. Le attività aeroportuali hanno poi ripreso progressivamente la normale operatività. La raffica di allarmi riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza negli aeroporti e sulla gestione delle minacce che, anche quando si rivelano infondate, richiedono risposte rapide e coordinate.