Vigna e la Ferrari: competizione come motore del successo

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La Ferrari non nasconde le proprie ambizioni e continua a guardare al futuro con determinazione. Durante la call con gli analisti finanziari dedicata ai risultati del terzo trimestre 2026, l'amministratore delegato Benedetto Vigna ha ribadito la filosofia che guida il Cavallino Rampante, sia in pista che fuori.

La competizione come stimolo quotidiano

Secondo Vigna, la competizione rappresenta il motore che spinge il team a crescere costantemente. Non si tratta solo di un principio sportivo, ma di un atteggiamento mentale che alimenta la determinazione e ricorda ogni giorno la missione della casa di Maranello: vincere. Un concetto ribadito con forza nel corso dell'incontro con gli analisti, dove il numero uno della Rossa ha sottolineato come l'asticella venga alzata continuamente per mantenere alto il livello di prestazione.

Focus su Formula 1 e WEC

Guardando agli impegni sportivi, Vigna ha confermato la piena concentrazione del team su due fronti principali: la Formula 1 e il WEC, il campionato mondiale di endurance. La Ferrari continuerà a lottare fino all'ultimo appuntamento della stagione, senza trascurare la preparazione in vista del prossimo anno. Una doppia sfida che testimonia la volontà del marchio di restare protagonista su tutti i palcoscenici delle competizioni automobilistiche internazionali.

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Conti e strategia aziendale

Le dichiarazioni di Vigna arrivano al termine della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2026, un momento in cui sport e business si intrecciano inevitabilmente. La capacità della Ferrari di coniugare la passione per le corse con una solida gestione aziendale resta uno dei punti di forza del marchio, capace di trasformare la competizione in un valore anche sul piano economico.