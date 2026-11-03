Bolelli e Vavassori al Masters di Parigi: vittoria all esordio contro Schnaitter e Wallner
Simone Bolelli e Andrea Vavassori iniziano con il piede giusto il loro percorso nel Masters di Parigi, l'ultimo torneo ATP 1000 della stagione in corso alla Défense Arena. La coppia azzurra, già certa della qualificazione alle ATP Finals, ha superato i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner con il punteggio di 6-3 3-6 10-6, in una partita combattuta fino al match tie-break.
I due tedeschi non erano avversari sconosciuti per Bolelli e Vavassori: li avevano già battuti a Rotterdam, dove quest'anno hanno conquistato il primo titolo stagionale. Successivamente, gli azzurri hanno vinto i Masters di Miami e Roma, confermando una stagione di alto livello. La vittoria odierna aggiunge un altro tassello al loro percorso.
Prossimo impegno: ottavi di finale
Grazie a questo successo, Bolelli e Vavassori accedono agli ottavi di finale, dove affronteranno gli statunitensi Robert Cash e Brandon Nakashima oppure la coppia formata dal monegasco Valentin Vacherot, fresco vincitore del titolo in singolare a Basilea, e dal francese Luca Van Assche. Un ostacolo non banale, ma i nostri portacolori hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli.
Il Masters di Parigi rappresenta un banco di prova importante in vista delle ATP Finals, dove Bolelli e Vavassori cercheranno di chiudere in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni. I tifosi italiani sperano in un altro passo avanti.
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