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Juventus approva aumento di capitale record da 250 milioni

Nicola Cundò
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Juventus approva aumento di capitale record da 250 milioni
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L'assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro. La decisione è stata presa durante la parte straordinaria dell'incontro, svoltosi all'Allianz Stadium, con il 99,9% dei voti favorevoli.

Un'operazione per rafforzare la patrimonializzazione

Si tratta di un'operazione di rafforzamento patrimoniale che mira a garantire maggiore solidità finanziaria al club bianconero. L'aumento di capitale consentirà alla società di disporre di nuove risorse per sostenere i propri piani industriali e sportivi.

Il contesto finanziario

La Juventus, reduce da un periodo complesso dal punto di vista economico-finanziario, prosegue nel percorso di risanamento e consolidamento. L'approvazione dell'aumento di capitale rappresenta un segnale di fiducia da parte degli azionisti e un passo importante per il futuro della società.

Le prossime tappe

Ora la società dovrà definire i dettagli operativi dell'operazione, che sarà presumibilmente collocata sul mercato nei prossimi mesi. L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto dagli azionisti esistenti e da nuovi investitori, a seconda delle modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.


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Argomenti:
juventus aumento capitale milioni assemblea azionisti rafforzamento patrimoniale allianz stadium finanza calcio

Scritto da Nicola Cundò

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